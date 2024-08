- Fernis en la política de localización para algunos repensar en los municipios

**Para seguir teniendo éxito en la instalación de nuevos negocios en Renania-Palatinado, según el líder de la fracción FDP Philipp Fernis, es necesario reducir la burocracia y tomar medidas locales responsables. Lo crucial es si hay tierra disponible para las empresas, dijo a la agencia alemana de prensa en Maguncia. "Allí, los municipios tienen una alta responsabilidad". A veces se requiere una mentalidad diferente.

Los comités comunales aún deciden en contra de la creación de zonas industriales. "Sí, eso puede significar tráfico adicional", dijo Fernis. Los edificios industriales no siempre son bellos. "Solo el futuro se hace de la economía, que es la columna vertebral. Eso es algo que se puede recordar a los locales, que esto no es solo un tema para discursos parlamentarios, sino un tema que debe abordarse en la responsabilidad local de manera concreta".

De Eli Lilly a Abbvie

Recientemente, la decisión de la empresa farmacéutica estadounidense Eli Lilly de construir un nuevo sitio de producción en Alzey por alrededor de 2.300 millones de euros ha llamado la atención a nivel nacional. Para 2027, la empresa farmacéutica estadounidense Abbvie, que ya está establecida en Ludwigshafen, quiere poner en marcha un nuevo edificio de investigación y desarrollo en la segunda ciudad más grande de Renania-Palatinado, que costará alrededor de 150 millones de euros. Además, podría crearse un gran centro de datos en Nierstein, Rheinhessen, en los próximos años, al menos planeado por la compañía de telecomunicaciones japonesa Nippon Telegraph and Telephone (NTT).

La autoridad de planificación de zonas industriales está en el nivel local, dijo Fernis. El estado debe apoyarla. "El tema de las zonas se abordará de nuevo, porque es de importancia central", dijo el liberal con respecto a las tareas restantes de la coalición de tráfico luminoso para el resto del período legislativo. La norma, es decir, el estándar por el que se deben medir los municipios, debería ser cómo fue en Alzey con Eli Lilly. Allí, después de que comenzaron las conversaciones, se pudo realizar la inauguración del nuevo lugar en un año.

Schweitzer ve una ventaja de velocidad a través de caminos de comunicación cortos

"Reducir la burocracia sigue siendo una tarea central", dijo Fernis. "Ese siempre es un hueso duro de roer, porque ningún funcionario se ha sentado y ha dicho: 'Vamos a molestar a las empresas'". Detrás de cada burocracia hay un objetivo honorable. Las nuevas tecnologías podrían ayudar a hacer que la burocracia sea manejable para todas las partes involucradas. "Las posibilidades de simplificar las cosas con IA sin bajar los estándares son enormes", dijo Fernis. "Debemos usarlas".

Renania-Palatinado puede destacar en la competencia con otras ubicaciones teniendo caminos de comunicación manejables, según el nuevo Ministro-Presidente Alexander Schweitzer. "Lo que se elogia por parte de los tomadores de decisiones económicos en todas partes es que somos una tierra de distancias cortas", dijo el socialdemócrata a la agencia alemana de prensa en Maguncia. "Que somos una tierra donde se puede llegar rápidamente a la mesa". Thus, settlements or an expansion of a location can be organized and implemented comparatively quickly.

"That we have recently had settlement successes has something to do with the fact that one can very quickly come to the table with responsible parties in Rhineland-Palatinate, which is an advantage for decision-makers in large companies, especially international corporations." For this, it counts how quickly plans can be realized and how quickly investments flow back into one's own cash register. "We are obviously a location that has a good reputation", he said with a view to the recent successes.

