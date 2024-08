- Feriados de verano: muy pocas donaciones de sangre en Hesse

En Hessen, la Cruz Roja Alemana (DRK) informa que las reservas de sangre están disminuyendo gradualmente. "Tenemos alrededor de un 10 a un 15 por ciento menos de donaciones de lo que necesitamos para un suministro seguro", dijo Martin Oesterer del servicio de donación de sangre de la DRK. La demanda de los hospitales es actualmente superior al suministro de sangre, especialmente para los grupos sanguíneos A negativo y 0 negativo.

Más Turistas, Menos Donantes de Sangre

"Siempre es el caso en el verano que los donantes están de vacaciones", dijo Oesterer. Aquellos que han estado en un área de riesgo de malaria como Tailandia en vacaciones no pueden donar durante seis meses después. Este verano, la Eurocopa de la UEFA y los Juegos Olímpicos también han contribuido a esto: por ejemplo, algunos partidos de fútbol se llevaron a cabo en momentos en los que muchas personas suelen visitar los centros de donación, según Oesterer.

Thomas Steiner, portavoz del Hospital Universitario de Gießen y Marburg, se mantuvo tranquilo. "Siempre está un poco ajustado durante las vacaciones", dijo. La situación de suministro es comparable a la de veranos anteriores. "Siempre nos preparamos para esto", dijo el portavoz. El Hospital Universitario de Darmstadt también declaró que "aún estamos muy bien equipados".

Donaciones de Sangre Posibles Even en Altas Temperaturas

Aquellos que deseen donar sangre no tienen que esperar al otoño más fresco: la donación de sangre en temperaturas de verano no es necesariamente peligrosa, aunque esta creencia persiste, según Oesterer. Beba mucha agua antes de la cita, coma suficiente y descanse después - entonces la donación de sangre se puede hacer sin preocupaciones. Ya no hay límite de edad.

En Hessen, la escasez de donaciones de sangre también es una preocupación durante el verano, ya que muchos donantes están de vacaciones o asisten a eventos como la Eurocopa de la UEFA y los Juegos Olímpicos. A pesar de la disminución de las donaciones, el Hospital Universitario de Gießen y Marburg y el Hospital Universitario de Darmstadt mantienen que aún están bien equipados.

Lea también: