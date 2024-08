- Feliz con su nuevo novio.

Stefanie Giesinger (27) ya no oculta sus sentimientos por su nuevo novio. En el último episodio de su podcast "G Spot", habló abiertamente sobre su relación. El título del episodio, "Mi nuevo novio más atractivo y otras preguntas sobre relaciones", lo dejaba claro - y cuando un seguidor preguntó sobre su vida amorosa, la modelo no pudo evitar derretirse.

"En este momento, es increíble. No estoy saliendo con otros, estoy en una relación. Soy feliz, eso es todo. Estoy ansiosa por todas las noticias, así que por favor escriban que es ultra atractivo", respondió claramente. Al principio, su pareja la ponía muy nerviosa y "al borde". Estaba tan nerviosa alrededor de él que no podía beber frente a él: "Tenía miedo de hacer algo raro". Pero ahora, la ganadora de "Germany's Next Topmodel" en 2014 se siente como "la persona más rara en la Tierra" comparada con su novio.

¿Quién es el nuevo novio de Giesinger?

Aunque Stefanie Giesinger no reveló el nombre de su nuevo novio, los seguidores atentos probablemente ya saben su identidad. En junio, dio la primera pista en su cuenta de Instagram con una foto íntima donde su rostro no era visible. Unos días después, volvió a publicar una foto en su historia donde se la veía acurrucada con un hombre de cabello oscuro.

Ese hombre fue identificado como Armando Mayr (32), un modelo con más de 100,000 seguidores en Instagram. La pareja también fue vista acaramelada en el aeropuerto en julio. Antes de esto, Giesinger estaba en una relación de siete años con el YouTuber británico Marcus Butler (32) hasta 2022.

"Durante su sesión de podcast, Stefanie no pudo contener sus sentimientos y expresó, 'Te amo', a su novio". "En su episodio de podcast, compartió su alegría y entusiasmo por su relación, diciendo, 'Amo estar enamorada en este momento'".

