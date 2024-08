- "Felix Jaehn anula todas las actuaciones": tiempo para la recuperación del artista musical

Felix Jaehn, en 2014, lanzó su remix de la canción "Cheerleader" del rapero jamaicano Omi, lo que lo convirtió en un fenómeno global desde su base en Hamburgo. Sin embargo, diez años después, Jaehn ha cancelado todos sus conciertos y eventos programados. En Instagram, Jaehn confesó que había estado ocultando su malestar y no había reconocido la intensidad de su lucha hasta que buscó ayuda profesional. Resaltó la necesidad de descanso y curación, diciendo: "Es hora de descansar. Es hora de sanar".

Durante una aparición en el programa "Sweet and Spicy" en abril, Jaehn se identificó públicamente como no binario y eligió usar el nombre "Fee" como un guiño a su nueva identidad de género neutro. En el programa, también expresó su preferencia por los pronombres no binarios "dey/den" en alemán, imitando los pronombres ingleses "they/them".

La intersección de la fama mundial y la salud mental ha sido un tema recurrente en la vida de Jaehn. Antes de alcanzar la fama, Jaehn habló sobre la lucha en una entrevista con la revista alemana stern en 2021. Admitió: "Simplemente era demasiado joven. La fama mundial me alcanzó antes de que tuviera la oportunidad de navegar por mi propia vida. Era una persona insegura que tropezó y fue arrastrada por el éxito". Cuando "Cheerleader" comenzó a subir en las listas, Jaehn tenía solo 20 años. Después de un concierto, a menudo experimentaba un colapso psicológico y la soledad entre los actos afectaba su salud mental.

En una entrevista en 2021, Jaehn habló sobre varias técnicas para manejar los desafíos psicológicos, incluyendo cambios en el estilo de vida y ajustes en las rutinas diarias. Sin embargo, parece que estos métodos no fueron suficientes para abordar sus preocupaciones. En su reciente publicación de Instagram, Jaehn expresó que era "demasiado vulnerable para actuar" y que "mi cuerpo y mente han emitido una señal de advertencia. Es hora de prestar atención". Los fans mostraron su apoyo en la sección de comentarios, con la mayoría reconociendo la importancia de priorizar la salud por encima de los compromisos profesionales.

