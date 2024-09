Felix Brych rompe el récord de la mayoría de partidos de la Bundesliga.

Felicitaciones a Felix Brych: Después de una larga baja por lesión, el árbitro de Múnich ha conquistado el primer lugar en la lista de partidos de la Bundesliga arbitrados, superando el récord de Wolfgang Stark.

Felix Brych, ahora con 345 partidos, se erige como el árbitro de la Bundesliga con más partidos en la historia. El hombre de 49 años regresó después de una recuperación de 294 días de una cirugía de rodilla, superando el récord de Wolfgang Stark establecido en mayo de 2017.

Antes de su regreso, Brych había declarado a SID: "No estaba buscando el récord. Compartirlo con Stark estaba bien. Mi único objetivo era regresar". No tenía intención de retirarse, como había declarado: "No quería simplemente retirarme así".

"He trabajado día y noche recientemente"

Brych regresó en el partido de la primera ronda de la DFB Pokal entre VfR Aalen y Schalke 04 (0:2). Knut Kircher, el nuevo jefe de árbitros, elogió a Brych, diciendo: "Está en forma. Ha superado sus pruebas de aptitud. Estará en el campo en las primeras jornadas. Tenemos suerte de tenerlo". La asignación de Brych fue posible gracias a la ausencia de límites de edad.

La Asociación de Fútbol de Baviera (BFV) felicitó a Brych. El presidente de la BFV, Christoph Kern, agradeció el compromiso de Brych, stating: "Su regreso después de una lesión tan grave habla por sí solo sobre Felix, quien ha trabajado incansablemente día y noche en los últimos meses para volver a estar en forma". Brych estaba motivado por el deseo de volver al campo, "un objetivo que ha logrado impresionantemente - muchos habrían renunciado en su situación".

La grave lesión de Brych ocurrió durante su primer partido récord. Después del partido entre Eintracht Frankfurt y VfB Stuttgart (1:2) el 25 de noviembre de 2023, tuvo que someterse a una cirugía. Desde que comenzó su carrera como árbitro del DFB en 1999, Brych ha sido nombrado Árbitro del Año en cinco ocasiones. Se retiró del arbitraje internacional al final de 2021.

Después de su exitoso regreso al campo, Felix Brych arbitró un partido de la Bundesliga con pasión y habilidad. Su amor por el fútbol lo llevó a trabajar día y noche para asegurarse de estar preparado para su regreso.

Lea también: