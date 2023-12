Federer y Nadal se enfrentarán en el Abierto de Francia por primera vez desde 2011

"Quizá la razón por la que volví a jugar en tierra batida fue para enfrentarme a Rafa", dijo Federer.

Si eso es cierto, Federer cumplió su deseo tras derrotar a su compatriota Stan Wawrinka por 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4 en un duelo de tres horas y media en la pista Suzanne Lenglen.

Le sigue su viejo enemigo, el 11 veces campeón Rafael Nadal, que se deshizo de Kei Nishikori por 6-1 6-1 6-3 en menos de dos horas en la pista principal Philippe Chatrier.

Tal fue la diferencia en la duración de los partidos que terminaron casi a la misma hora -tras un retraso por lluvia de más de una hora en una París empapada y ventosa- a pesar de que Federer abrió la jornada en su pista y Nadal jugó el segundo en la Philippe Chatrier.

La última vez que los veteranos Federer y Nadal se enzarzaron en tierra batida fue en Roma en 2013. Y en el Abierto de Francia fue en la final de 2011. Nadal lleva 13-2 en tierra y 5-0 en París.

Son primero y segundo entre los hombres en victorias de grand slam, Federer con 20 y Nadal con 17. Federer, sin embargo, vuelve a la tierra batida esta temporada tras un paréntesis de más de dos años.

"Tener a Roger delante, en semifinales, es algo extra", dijo Nadal, que el lunes celebró su 33 cumpleaños. "Hemos compartido los momentos más importantes de nuestras carreras juntos en la pista, uno frente al otro.

"Así que es otro episodio de esto, y feliz por ello y emocionado, ¿no? Será un momento especial, y vamos a intentar estar preparados para ello".

Las posibilidades de que se volvieran a encontrar en la arcilla parecían terminadas después de que Federer parecía haberse retirado del swing de tierra batida antes de Roland Garros en 2016, prefiriendo preservar su cuerpo y centrarse en Wimbledon, donde ha ganado un récord de ocho títulos.

Pero el tenista de 37 años decidió volver a París por primera vez desde 2015 este año, y cuando dispute su primera semifinal del Abierto de Francia desde 2012, no debería descartarse.

En el primer partido en la pista central, Johanna Konta tuvo una actuación impecable para vencer a la finalista de 2018 Sloane Stephens 6-1 6-4 para convertirse en la primera mujer británica en llegar a las semifinales en París desde Jo Durie en 1983. Se enfrentará a Marketa Vondrousova, una de las dos adolescentes que quedan en el cuadro.

El impulso de Federer

El suizo ha ganado sus últimos cinco partidos contra el zurdo maestro del spin, y quizás el no haberse enfrentado a Nadal en tierra batida durante un tiempo ha atenuado las cicatrices de las derrotas pasadas, incluida la final de 2008 en Roland Garros, cuando Federer se adjudicó sólo cuatro juegos.

Un mes más tarde, Nadal añadió sal a las heridas cuando derrotó a Federer en su patio trasero de Wimbledon en lo que muchos consideran el mejor partido de tenis de todos los tiempos.

Dado que se sentó en la mitad del cuadro que comenzó primero, Federer también tiene un día extra para recuperarse para el blockbuster. Federer insiste en que está deseando que llegue el viernes.

"Estoy muy contento de jugar contra Rafa, porque si quieres hacer o conseguir algo en tierra batida, inevitablemente, en algún momento, pasarás por Rafa, porque es así de fuerte y estará ahí", dijo Federer.

"Lo sabía cuando me apunté a la tierra batida, que con suerte eso iba a pasar. Si hubiera tenido una mentalidad diferente para evitarle, entonces no debería haber jugado la tierra batida. Así que creo que esa mentalidad me ha ayudado a jugar tan bien en lo que va de torneo".

Federer ha dicho que vencer a Nadal en la final del Abierto de Australia 2017 fue uno de los mayores momentos de una carrera llena de trofeos - había pasado una década desde que triunfó sobre el español en un major.

Una victoria sobre Nadal en el Abierto de Francia por primera vez y a su avanzada edad tenística también tendría que figurar en ese lugar.

Sin embargo, por un momento el martes, parecía que Federer nunca lo conseguiría.

Empatado a sets con Wawrinka, viendo cómo se evaporaba punto de break tras punto de break y desperdiciando dos puntos de set con 5-4 en el tercero, Federer se enfrentó a dos puntos de break en el juego siguiente.

Punto clave

En el primero, Wawrinka golpeó con una buena dejada desde la línea de servicio con Federer en una posición complicada. En lugar de avanzar, Wawrinka perdió su ventaja en la colocación en la pista y retrocedió.

Federer empujó su derecha por la línea y el revés de Wawrinka -se resbaló golpeando su golpe favorito- se fue a la red.

Al igual que hizo en el tie-break del primer set, Federer se adelantó en el marcador y lo mantuvo.

Ayudando a Federer a superar el tercer set estuvo sirviendo y voleando repetidamente en segundos saques mientras Wawrinka devolvía desde alrededor del tablero.

Federer subió a la red con frecuencia y ganó 41 de sus 60 puntos.

Sobrevivió a dos dobles faltas y a un punto de ruptura en el último juego para acabar con el campeón de 2015, que se marchó entre grandes aplausos.

Federer mejoró a 23-3 contra su amigo, sin pagar el precio de ir sólo 2 de 18 en puntos de quiebre cuatro meses después de ir 0 de 12 en una derrota en cuarta ronda del Abierto de Australia ante Stefanos Tsitsipas.

A pesar de la derrota, Wawrinka mostró agallas tras su clásico de cinco horas con Tsitsipas el domingo. Demostró que está de vuelta tras la operación de rodilla de 2017.

Nishikori también soportó un maratón contra Benoit Paire que concluyó el lunes. Esto después de una victoria en cinco sets sobre Laslo Djere.

Duro para Nishikori

El japonés, finalista del US Open en 2014, juega más cinco sets al principio de los majors de lo que le gustaría y el resultado es que le queda poco en el tanque para el final del negocio contra algunos de los mejores de la historia.

Tuvo que retirarse contra el actual número 1, Novak Djokovic, en cuartos de final del Abierto de Australia, y tampoco pudo ofrecer mucho contra Nadal.

Federer, Nadal, Djokovic -que se enfrenta a Alexander Zverev el miércoles- y Andy Murray conforman los cuatro grandes del tenis masculino.

Murray no está de gira, ya que se prepara para regresar de sus problemas de cadera en un torneo de dobles en Londres en junio, pero su compatriota Konta sí. La 26ª cabeza de serie está en pleno resurgir de su carrera.

Los precedentes están ahí: Jelena Ostapenko nunca había ganado un partido en el Abierto de Francia, y luego se alzó con el título en 2017.

Podrá la gran servidora Konta, semifinalista en Wimbledon hace dos años, duplicar esa hazaña en 2019? Ella había estado 0-4 entrando en esta edición.

Por un puesto en la final, se enfrentará a la zurda Vondrousova, otra jugadora que disfrutó de una fructífera acumulación en el Abierto de Francia.

Vondrousova, número 38 del ránking, derrotó a Petra Martic, 31ª cabeza de serie, por 7-6 (1) y 7-5, dos meses después de que la croata la superara en la final de Estambul.

En otro emocionante partido en Lenglen, lleno de deslumbrante variedad, Martic no pudo sacar en el primer set con 5-3 y perdió tres puntos de set seguidos con 6-5.

Federer y Nadal jugarán en la Chatrier y Wawrinka, por su parte, estará entonado pese a su derrota.

"Soy un gran aficionado a este deporte. Así que cuando tienes la oportunidad de tener en la semifinal del Abierto de Francia a Roger contra Rafa, vas a poner la tele y verlo", dijo.

