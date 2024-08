FDP quiere abolir el ministerio - SPD está indignado

Según un documento interno, la FDP quiere abolir completamente el Ministerio de Desarrollo en el futuro. Después de que esto se haga público, surge una crítica aguda tanto de los socios de la coalición como de la Unión. Sin embargo, la FDP intenta aplacar.

Un documento interno de dos miembros del Bundestag de la FDP sobre la abolición del Ministerio de Desarrollo ha causado críticas. El político del presupuesto Otto Fricke y el experto en política exterior Michael Link abogaron, entre otras cosas, por la integración de la política de desarrollo alemán en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto haría obsoleto el Ministerio actual para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ). Esto fue rechazado por la SPD y la organización de desarrollo ONE.

Según información de la oficina de Link, el documento era un "documento informal y interno solo para información de la fracción de la FDP". El ministro de Hacienda Christian Lindner y otros políticos líderes de la FDP han llamado repetidamente a recortes en la política de desarrollo. El presupuesto para esto ya ha sido significativamente reducido por la coalición de semáforo.

Fricke y Link declararon en un comunicado que su propuesta "no significa el fin de la política de desarrollo alemán ni simplemente la abolición del BMZ". Su objetivo es "agrupar la política exterior y de desarrollo alemana bajo el techo de un solo departamento en el futuro". Esto sería sensatamente -como en todos los demás países del G7- el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los políticos de la FDP explicaron que la agrupación "permitiría un aumento significativo de la eficacia política y la eficiencia financiera".

Ambos políticos de la FDP también enfatizaron: "Un paso así no puede tomarse a la ligera y no debe tomarse solo por razones financieras". Debe tomarse "basado en consideraciones estratégicas fundamentales". Esto solo es posible al comienzo de una legislatura cuando los ministerios pueden ser rehechos.

"La pseudodiscusión no ayuda a nadie"

La crítica a los planes de abolir el ministerio vino de la SPD. "Esto es un no rotundo de la FDP, que espera ganar algunos votos más con ello", dijo Manuel Gava, el portavoz adjunto de política de desarrollo de la fracción, al "Tagesspiegel". "Esta pseudodiscusión no ayuda a nadie. No es que salgamos a la cooperación económica y construyamos unos pocos pozos". Gava también cuestionó si la propuesta realmente Would bring savings.

La portavoz de política de desarrollo de la fracción de la SPD, Sanae Abdi, dijo a Welt TV: "El trabajo del Ministerio para la Cooperación Económica y el Desarrollo es fundamental para los intereses de Alemania y en ningún caso subordinado a la diplomacia".

También hubo críticas de los Verdes. El portavoz de política de desarrollo de la fracción del Bundestag, Ottmar von Holtz, acusó a la FDP en Welt TV de "hacer pasar un nuevo cerdo por el agujero de verano". "Presenta ayudas argumentativas no coordinadas que encajan con las demandas absurdas anteriores de las filas de la FDP".

La Unión también rechaza la propuesta

La propuesta también encontró críticas de la Unión. "La propuesta de la FDP muestra cuán poco valor se da a la política de desarrollo en partes de la coalición de semáforo", dijo el portavoz adjunto de la fracción Hermann Gröhe en Welt TV. "Lo que se necesita no es cuestionar el BMZ como un ministerio independiente, sino lograr una acción internacional mejor coordinada".

Incluso la organización de desarrollo One rechazó la propuesta. "Si el gobierno federal está comprometido en serio con su compromiso de un mundo más justo, necesita un Ministerio de Desarrollo fuerte e independiente", explicó su director de Europa, Stephan Exo-Kreischer. Incorporarlo en el Ministerio de Asuntos Exteriores no contribuiría ni a la eficiencia ni a la eficacia de la cooperación para el desarrollo.

La demanda de la FDP de abolir el Ministerio de Desarrollo no es nueva. Ya formaba parte del programa electoral del Partido Liberal antes de las elecciones federales de 2009. Sin embargo, el plan fue rechazado durante las posteriores negociaciones de la coalición para el gobierno negro-amarillo. El político de la FDP Dirk Niebel entonces se convirtió en Ministro de Desarrollo.

