Fatman Scoop, un rapero estadounidense de renombre, murió de esta manera.

Fatman Scoop, aparentemente en buen estado de salud, se desplomó inesperadamente en el escenario durante un concierto en Connecticut a finales de agosto. Posteriormente, el conocido rapero estadounidense falleció en un hospital horas después. Recientemente se ha revelado la causa subyacente de su muerte.

¡PONGÁMONOS EN MARCHA! - fueron las últimas palabras que pronunció Fatman Scoop antes de desplomarse en el escenario durante un concierto en Connecticut el 31 de agosto. Fue declarado muerto poco después. Tras casi un mes de especulaciones sobre la muerte del artista de 56 años, por fin se ha revelado la verdad.

Según fuentes como Fox News, el rapero, conocido como Isaac Freeman III, falleció a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y ateroesclerótica. Esta afección se produce cuando el corazón tiene que luchar contra una resistencia aumentada durante un período prolongado. Esta afección, provocada por una presión arterial alta persistente, puedeleading to heart-related complications such as heart failure, heart arrhythmias, stroke, and sudden cardiac death.

Un espíritu saludable y enérgico

No está claro si el artista obeso sabía de su afección. Después del lamentable incidente, su equipo de gestión afirmó que Fatman Scoop había estado disfrutando de excelente salud y alta moral solo unos días antes. Había consumido una bebida energética antes del evento, lo que era una práctica poco habitual para él.

Videos registran a Fatman Scoop desplomándose inconsciente en el puesto del DJ durante el espectáculo en Town Center Park en Hamden, Connecticut. Según "TMZ", fue reanimado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital.

Fatman Scoop fue reconocido como una figura pionera en la escena del hip-hop de Nueva York en la década de 1990. Se destacó por sus contribuciones a éxitos como "Lose Control" de Missy Elliott y "It's Like That" de Mariah Carey. Su canción "Be Faithful" logró logros notables en las listas del Reino Unido e Irlanda. En tiempos recientes, Fatman Scoop solía aparecer en programas de televisión.

A pesar de las afirmaciones de su equipo de gestión sobre la buena salud y el alto estado de ánimo de Fatman Scoop antes de su repentino colapso, las muertes repentinas a causa de la enfermedad cardiovascular hipertensiva y ateroesclerótica se han vuelto cada vez más comunes entre los músicos. Esta afección, a menudo desencadenada por una presión arterial alta persistente, puede tener consecuencias fatales.

Desafortunadamente, la industria musical ajetreada ha sido testigo de numerosas muertes prematuras por problemas cardíacos, con Fatman Scoop sumándose a esta triste lista.

