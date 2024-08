- Fatalidad en medio de un comando inalámbrico: los drones de combate se dirigen a través de líneas de fibra óptica sin interrupción

El conflicto en la frontera de Ucrania está fundamentalmente moldeado por los drones. Estos supervisan al oponente, acosan a los adversarios y destruyen vehículos y equipo. Sin embargo, estas armas prácticas y remotas no son invencibles. Ambos bandos están desarrollando estrategias para contrarrestar drones. Estas tácticas abarcan drones que rápidamente abaten los dispositivos del enemigo o introducir munición de escopeta y aireburst, permitiendo a la infantería eliminar drones.

En este momento, la estrategia más efectiva es el control electrónico y de mando: inhibidores que bloquean la comunicación de datos entre el operador y el drone. Si un bando obtiene ventaja aquí, podría desbaratar temporalmente los drones del enemigo en una amplia área.

La vulnerabilidad de los drones radica en las señales de radio. Generalmente, en aplicaciones civiles, los drones se controlan mediante radio. Las señales de control y las entradas visuales pueden transmitirse fácilmente.

En el ámbito militar, han vuelto a técnicas vintage: control remoto mediante un cable. Desde la Segunda Guerra Mundial, este método se ha utilizado. Muchos misiles anticarro aún se guían mediante una conexión por cable. Esto incluye el estadounidense TOW, el soviético Kornet y el alemán Milan. Emplean cables metálicos pero no pueden transmitir entradas visuales.

Drone alemán con cable

Durante varios meses, pequeños drones adjuntos a un cable de fibra óptica han sido utilizados en Ucrania. Además, la empresa alemana HIGHCAT de Constanza presentó un drone similar, el HXV, planeado para su uso en Ucrania. La ventaja más notable: este drone no puede ser perturbado electrónicamente. Su alcance es alto y el cable de fibra óptica es ligero. Esto es crucial porque el drone, no el operador, desenrolla el cable.

Mientras que los creadores de drones suelen mantener sus proyectos en secreto, el cofundador de HIGHCAT, Jan Hartmann, habla abiertamente sobre el proyecto, compartiendo valiosas perspectivas sobre la tecnología. El alcance del HXV es de hasta 20 kilómetros. El cable en sí remains estable. Además, no se instala permanentemente; solo necesita estabilizarse para una misión única. La parte más desafiante es desenrollar, según Hartmann. El hilo no debe torcerse y no debe desenrollarse demasiado suelto o demasiado ajustado, o el viento desenrollará la bobina. La "fuerza de frenado" del hilo ligero es baja, pero su peso es notable. A 10 kilómetros de longitud, el sistema pesa 1,5 kilos y a 20 kilómetros, ya son 3 kilos. Como resultado, la carga útil máxima del drone, que incluye una carga explosiva o una cámara, se reduce. Con un drone pesado y una carga útil alta, el peso del cable se vuelve menos significativo.

El control por cable también ofrece otra ventaja: con las conexiones por radio, la ubicación del operador puede determinarse, lo que hace que sean un objetivo para los drones del enemigo. Esto no es un problema con un cable.

Predicción

Es probable que los drones de fibra óptica se utilicen en mayor número. La tecnología es sencilla y asequible. Otra alternativa sería equipar los drones existentes con IA, lo que permitiría vuelos y ataques autónomos. Incluso entonces, no habría conexión por radio susceptible de ser perturbada. Sin embargo, integrar la electrónica necesaria en el drone para este enfoque sería desafiante y se perdería con un drone kamikaze.

Los drones resistentes a los inhibidores garantizarán que estas armas asequibles sigan dominando el campo de batalla. A lo largo del año, cada vez se encontrarán más armas diseñadas para derribar drones pequeños. Ni la IA ni el control por cable ofrecerán protección contra esto.

