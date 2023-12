Fat Joe se enfrenta a un gran problema sanitario

La ley en cuestión es una orden ejecutiva que entró en vigor en 2021, al final de la Administración Trump, y desde entonces obliga a los hospitales a hacer públicos los precios de los servicios sanitarios, que negocian en privado con las aseguradoras. El objetivo es dar a los pacientes el poder de comparar precios de servicios médicos y evitar facturas sorpresa. Los hospitales que no cumplan la norma se exponen a una multa de entre 300 y 5.500 dólares diarios.

Antes de que la norma de transparencia de precios entrara en vigor, la asociación de aseguradoras se opuso, alegando que es inconstitucional y que "socavaría las negociaciones competitivas y elevaría los precios de la atención sanitaria, en lugar de reducirlos, para los pacientes, los consumidores y los contribuyentes". Cuatro asociaciones de hospitales presentaron una demanda conjunta contra la administración Trump para evitar que la regla entrara en vigor, y perdieron.

Pero según una revisión realizada en febrero por la organización sin fines de lucro Patient Rights Advocate, los hospitales han ignorado en gran medida la regla, y las multas por incumplimiento son extremadamente raras.

El artista de 52 años, más conocido por sus canciones "Lean Back", "What's Luv" y "All The Way Up", está dando la voz de alarma sobre la falta de transparencia en los precios médicos que, según él, hace que muchas personas en todo el país -y en particular en su comunidad del sur del Bronx, Nueva York, el distrito electoral urbano más pobre de EE.UU.- tengan miedo de buscar atención médica.

"Si pudiéramos sentarnos en el sur del Bronx y ver a esos hombres trabajadores que caminan cojeando porque les asustan los precios del hospital", afirma. "Una mujer puede estar enferma y no ir al hospital hasta el último momento. Y antes de que te des cuenta, tiene cáncer de mama en estadio III o IV".

En 2021, Fat Joe se convirtió en embajador de Power to the Patients, una organización sin ánimo de lucro asociada a Patient Rights Advocate. El mes pasado, como representante de la organización, llevó su mensaje al Capitolio.

Y los legisladores están empezando a prestar atención al llamamiento a la reforma, haciendo de la transparencia de los precios sanitarios el tema de audiencias en el Congreso y de proyectos de ley a nivel estatal .

La aplicación de las normas vigentes es fundamental para que los ciudadanos de todo el país puedan recibir asistencia médica cuando la necesiten y elegir con conocimiento de causa dónde buscar atención médica, afirma Fat Joe. "Sólo intentamos crear una atmósfera de competencia en los hospitales para que, al final, como consumidor, puedas elegir el hospital que te ofrezca un precio justo. Ese es el objetivo".

La siguiente entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad:

CNN: En su labor de defensa de la transparencia de los precios sanitarios, ha hablado de su comunidad en el Bronx. ¿Puede decirme cómo ha afectado este tema a su comunidad?

Fat Joe: En el Bronx hay mujeres con dos o tres trabajos, hombres con dos o tres trabajos y, por desgracia, las facturas de los hospitales son tan elevadas que la gente tiene miedo de ir al hospital.

Y no es sólo miedo a los precios. Es querer saber cuáles son los precios. Quiero saber cuánto me cobra un hospital por una resonancia magnética porque puede que quiera ir al hospital de la manzana de al lado que me cobra 2.000 dólares menos por la misma resonancia. Todos los demás negocios -Burger King, McDonald's, Baskin-Robbins, Carvel- tienen competencia. El único lugar que no la tiene, y donde no te presentan los precios, es el hospital.

Al fin y al cabo, vengo de una comunidad de gente que me defendió y estuvo a mi lado y me ayudó a llegar a donde estoy. Así que siempre tengo que pensar en ellos y ser consciente de los que no tienen voz. Se trata de mi comunidad. Se trata de ayudar a la gente.

CNN: ¿Qué fue lo que le abrió los ojos a este problema y le hizo darse cuenta de que esto no es cómo la atención de la salud debe ser?

Fat Joe : Tengo un amigo desde hace más de 20 años. Se llama Kevin Morra. Es uno de los fundadores de Power to the Patients. Y me dijo: "Tienes que sentarte con esta mujer, Cynthia Fisher". Y cuando me senté con ella, era tan apasionada y tan inteligente, y me habló de familias que lo perdieron todo por culpa de las facturas médicas.

Cuando no puedes pagar las facturas y no puedes cuidar de tu familia, ¿qué ocurre? La familia se desmorona. Este es un problema estadounidense. No es sólo un problema del rapero Fat Joe o de los negros y morenos. Esto es blanco, esto es nativo americano, esto es asiático, esto es Amish, esto es América rural.

CNN: A partir de 2021, los hospitales están obligados a revelar sus tarifas...

Fat Joe: Sí, el ex presidente Donald Trump hizo eso. (El presidente Joe Biden también firmó una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para apoyar la regla de transparencia de precios existente). Pero nadie la está haciendo cumplir. De los miles de hospitales que incumplen la normativa, cuatro han sido multados. Boom. Imagínese que pudiéramos saltarnos miles de semáforos y sólo multaran a cuatro.

No hay que reinventar la rueda, basta con hacer cumplir la ley. Nunca pensé que estaría gritando: "¡Haz cumplir la ley!". ¡Ja! Pero sí, tenemos que empezar a hacer algún cambio para el pueblo estadounidense.

CNN: Eso parece tan simple. ¿Por qué crees que no se cumple?

Fat Joe : Es simple, pero también es muy complicado. Hay grupos de presión sanitarios en Washington y, por supuesto, van a luchar por sus beneficios. Hacen falta políticos con valor para salir ahí fuera y hacer cumplir esto por el pueblo estadounidense.

Más de 100 millones de estadounidenses sufren deudas médicas. Tenemos un poco más de 300 millones de personas en los EE.UU., pero eso significa que alrededor de 1 de cada 3 personas sufren de deudas médicas. Es mucho más común de lo que se piensa. Incluso las personas más sanas acaban tarde o temprano en el hospital.

Estoy a favor del capitalismo. Estoy a favor de obtener beneficios. ¿Pero cuánto es suficiente? Sólo digo: Muéstranos los precios.

Este asunto es más grande que cualquier ideología, cualquier demócrata, cualquier republicano. Esto es algo que tiene que ser arreglado para el pueblo americano. Va a suceder. Ya sea rápido o lento, el cambio va a llegar.

CNN: Usted ha reclutado a otros artistas como French Montana y Busta Rhymes y Rick Ross para ayudarle a crear conciencia sobre la necesidad de la transparencia de las facturas médicas. ¿Por qué crees que es importante que los artistas, o cualquiera que tenga una plataforma, se pronuncie sobre cuestiones como ésta?

Fat Joe: Bueno, cada uno tiene lo que más le gusta. Jay-Z, Meek Mill,Kim Kardashian, tienen la reforma de la justicia. Elizabeth Taylor por el VIH y el sida. Es nuestra obligación hablar en nombre de la gente que nos ha hecho lo que somos.

Me enganché cuando empecé a oír hablar de gente que perdía a sus familias, sus casas, que tenía que elegir entre vivir o morir y no endeudar a su familia. Esto me afectó mucho. Y no me siento sola; siempre siento que tengo un ejército conmigo. Pienso en toda esa gente que tiene problemas de salud y debe hacer frente a esas facturas. Quiero que sepan que Fat Joe lucha por ellos, que Fat Joe les presta su voz.

Fuente: edition.cnn.com