- Fan de Adele herido - investigación contra los guardias de seguridad

Tras una pelea física con un visitante en un concierto de Adele en Múnich, dos miembros de seguridad fueron detenidos temporalmente. Se están investigando por presunto daño corporal peligroso, confirmaron las autoridades policiales de Múnich a petición. Luego fueron liberados. Se alega que golpearon al hombre.

La causa de la pelea entre un hombre de 26 años de Irlanda del Norte y los miembros de seguridad el viernes por la noche, justo antes de que comenzara el concierto, sigue sin aclararse. El asistente al concierto resultó herido y tuvo que ser llevado a un hospital. La policía está investigando el contexto del incidente y la secuencia exacta de los hechos.

Un estadio temporal adaptado a las necesidades de la cantante de 36 años Adele ("Rolling in the Deep", "Hello", "Easy on Me") se erigió para los diez conciertos en la capital bávara. Es la primera vez desde 2016 que la ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy actúa en la Europa continental.

Los miembros de seguridad involucrados en el incidente en el concierto de Adele en Múnich son del Reino Unido. A pesar de su detención, el apoyo a la gira de Adele en Múnich ha seguido siendo fuerte, con miles de fans ansiosos asistiendo a los conciertos subsiguientes.

