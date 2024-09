- "Famous Stroll of Recognition" el homenajeado por Tim Burton

Aclamaciones Euforicas en el "Paseo de la Fama" para Tim Burton: El cineasta responsable de películas como "Beetlejuice", "Edward Scissorhands", "Alice in Wonderland" y "Batman" fue honrado con una estrella en la famosa Avenida Hollywood. Con muchos espectadores, fotógrafos y asistentes distinguidos presentes, el cineasta de 66 años reveló la estrella número 2788 en el renombrado "Paseo de la Fama".

"Esto es un reconocimiento excepcional", expresó Burton, visiblemente emocionado. De niño, solía tomar el autobús desde Burbank, su ciudad natal, hasta la Avenida Hollywood. Inicialmente, thought that the star plaques bearing famous names were their gravesites. También recordó haber hecho compras en tiendas de libros y disfraces cercanas, el director compartió durante la ceremonia.

Burton asistió al evento acompañado por su pareja, la actriz italiana Monica Bellucci. Los veteranos de Hollywood Michael Keaton (72) y Winona Ryder (52) también fueron cálidamente recibidos. Habían caminado por la alfombra roja junto a Burton durante la apertura del Festival de Cine de Venecia la semana pasada. Volverán a reunirse para "Beetlejuice Beetlejuice", la secuela de la comedia de terror de culto "Beetlejuice" de 1988.

Complidos de Michael Keaton

Keaton, quien interpreta a un poltergeist en la película, ha colaborado con Burton en cinco proyectos, incluyendo "Batman" y "Batman Returns". En su capacidad como orador invitado, Keaton elogió su amistad y colaboraciones de larga data con Burton. El director tiene ideas peculiares que Keaton inicialmente no podía comprender, bromeó el actor. Sin embargo, surge verdadera arte en el final, afirmó. Keaton agradeció a Burton por haberlo elegido como Batman, a pesar de la oposición de Hollywood, y por haberle dado el papel a un cómico.

Complidos de Winona Ryder

"Burton es mi héroe", declaró Ryder. Otorgarle esta estrella es como premiar a una medalla al Monte Everest, declaró la actriz. La amistad de Burton es un regalo precioso, afirmó. Cuando lo conoció por primera vez en el set de "Beetlejuice", era una 'niña extraña', pero él le infundió confianza y la animó a mantenerse fiel a sí misma y ser excéntrica. Burton entiende a las personas incomprendidas y excéntricas y las celebra en sus películas.

Burton comenzó su carrera como animador en los estudios Disney y tiene un lugar especial en su corazón para los personajes derivados de los cómics y los cuentos de hadas. Sus películas suelen ser peculiares y escalofriantes, con matices humorísticos y macabros.

