- Falta de seguro - La tierra proporciona alivio de inundaciones

El gobierno del estado de Turingia ha puesto a disposición de las víctimas de las inundaciones de Windehausen en el distrito de Nordhausen una ayuda financiera de medio millón de euros. El dinero es una prestación de apoyo social ya que muchas personas afectadas no contaban o no tenían suficiente cobertura de seguro, anunció la cancillería del estado en Erfurt. Alrededor de 80 hogares en el distrito de Heringen resultaron afectados por inundaciones extremas y aumento del nivel del agua a finales de diciembre.

Gran ayuda

Muchos turingios han reaccionado a los daños estimados por el municipio en unos 1,7 millones de euros con gran ayuda y donaciones. Un total de 175.000 euros proceden del Fondo de Ayuda de Turingia, de los cuales 25.000 euros fueron destinados a familias particularmente afectadas. El municipio recibió 150.000 euros, con un total de 350.000 euros en donaciones disponibles, según un balance de ayuda a las inundaciones.

El estado ha decidido este apoyo "porque los daños elementales para los hogares en zonas en peligro simplemente no están asegurados o los correspondientes primas son imposibles de pagar", explicó el presidente del gobierno Bodo Ramelow (Izquierda). Además, el aumento del nivel del agua, como en Windehausen, a menudo no está cubierto por el seguro. Ramelow: "Los afectados simplemente no tuvieron posibilidad de prepararse".

Ramelow confirma la demanda de obligatoriedad del seguro

Los daños por inundaciones han aumentado significativamente a nivel nacional en los últimos años, con eventos similares esperados en el futuro, dijo Ramelow. "Solo la gran ayuda de la gente y las medidas individuales de los estados no bastan. Sin un seguro obligatorio para daños elementales, no funcionará. Los estados lo han exigido claramente. Ahora le corresponde al gobierno federal".

Según el balance, el municipio de Heringen ha aprobado 324.000 euros de los aproximadamente 753.000 euros solicitados de la cantidad de donaciones. Se han recibido un total de 75 solicitudes de ayuda, de las cuales se han decidido 73 - de los más de 398.000 euros solicitados, se han aprobado alrededor de 272.000 euros. Esta cantidad se distribuye entre 181 habitantes de Windehausen.

Inundaciones y aumento del nivel del agua afectaron principalmente al pueblo de Windehausen y la región alrededor del pueblo de Mönchpfiffel-Nikolausrieth durante las vacaciones de Navidad y la Nochevieja. También se inundaron muchas áreas agrícolas. Los agricultores ya han recibido ayuda del estado.

