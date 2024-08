- Fallo de equipo antes de la filmación de la Supercopa

El duelo por la Supercopa el sábado por la noche tuvo que decidirse en tanda de penales debido a una supuesta cámara de gol averiada en el lado contrario del campo, ante la frustración de los aficionados del VfB Stuttgart. El técnico Sebastian Hoeneß tuvo que tragarse la derrota, admitiendo que "simplemente se decidió que se realizara en el lado de Leverkusen debido a una cámara averiada. Sí, eso fue duro para nosotros". Bayer Leverkusen logró empatar en el último minuto con un gol de Patrik Schick, dejando el marcador 2:2 al final del tiempo regular, antes de ganar la tanda de penales 4:3.

Durante gran parte del partido en la BayArena, el VfB Stuttgart tuvo la ventaja. El delantero del Stuttgart, Deniz Undav, habló sobre las circunstancias extrañas que rodearon la tanda de penales, diciendo "Hicieron una moneda, con nuestro capitán Karazor queriendo patear hacia los aficionados del Stuttgart, pero el árbitro simplemente lo detuvo, revelando que la cámara rota hacía imposible tal arreglo. Así que tuvimos que cambiar de lado".

Undav enfatizó que no fue necesario otro lanzamiento de moneda, pero agregó "Si es cierto lo que dijeron". El Stuttgart pudo haber perdido la oportunidad de tener una ventaja psicológica, pero Undav insistió "No perdimos por eso, perdimos porque ellos jugaron mejor. Pero algo así no debería pasar".

El árbitro anunció que la tanda de penales era necesaria debido a una cámara de gol averiada en el lado de los aficionados, lo que provocó un cambio al ['Bloque de aficionados'] del equipo contrario para los tiros penales. Como resultado, el capitán del Stuttgart, Karazor, no pudo patear hacia sus aficionados locales.

