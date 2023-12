Fallece Lusia Harris, la única mujer drafteada oficialmente por un equipo de la NBA

"Nos entristece profundamente compartir la noticia de que nuestro ángel, matriarca, hermana, madre, abuela, medallista olímpica, la reina del baloncesto, Lusia Harris, ha fallecido inesperadamente hoy en Mississippi", dice el comunicado.

Harris condujo a Delta State a tres campeonatos nacionales consecutivos de la Asociación de Atletismo Interuniversitario Femenino (AIAW) entre 1975 y 1977.

Durante su estancia en Delta State, el baloncesto femenino se introdujo en los Juegos Olímpicos de 1976. Harris fue seleccionada para el equipo y tuvo el honor de ser la primera mujer en anotar una canasta en el primer partido de la competición. Estados Unidos ganó la medalla de plata ese año.

Tras su carrera universitaria, los New Orleans Jazz de la NBA, que empezaron a jugar en 1974 y más tarde se trasladarían a Utah, la seleccionaron en la séptima ronda del draft de 1977.

Otra mujer, Denise Long, fue seleccionada en el draft de 1969 por los San Francisco Warriors, pero la liga anuló la elección, lo que convierte a Harris en la única mujer, hasta la fecha, que ha sido seleccionada oficialmente.

Sin embargo, Harris rechazó la oferta de los Jazz, con la intención de formar una familia.

"Pensé que era un truco publicitario y que no era lo bastante buena", explica en "The Queen of Basketball", un cortometraje sobre su vida y su carrera. "Así que decidí no ir. Sí, dije no a la NBA".

"De la NBA no me arrepiento de no haber ido. Ni siquiera un poco", dijo.

La nativa de Minter City, Mississippi, ingresó en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 1992 y formó parte de la clase inaugural del Salón de la Fama del Baloncesto Femenino en 1999.

Harris sigue ostentando el récord de puntos (2.891) y rebotes (1.662) en la carrera de Delta State, según informó la universidad.

"Los últimos meses han traído grandes alegrías a la Sra. Harris, entre ellas la noticia de la próxima boda de su hijo menor y el gran reconocimiento recibido por un reciente documental que atrajo la atención mundial sobre su historia", dijo su familia en el comunicado.

"Será recordada por su caridad, por sus logros tanto dentro como fuera de la cancha, y por la luz que aportó a su comunidad, al Estado de Mississippi, a su país como la primera mujer en anotar una canasta en los Juegos Olímpicos, y a las mujeres que juegan al baloncesto en todo el mundo".

Jill Martin, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com