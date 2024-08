Faesser acepta la responsabilidad de las expulsiones

El éxito depende en gran medida de la implementación de nuevos poderes y regulaciones a nivel local en diferentes países, agregó. Estos países estarían dispuestos a aceptar ayuda del gobierno central en este sentido.

La aplicación de las leyes se ha vuelto más estricta, lo que ha llevado a un aumento significativo en la eliminación de infractores y posibles amenazas del grupo radical islámico. "Las autoridades ahora disponen de un abanico más amplio de recursos para evitar que individuos sujetos a la eliminación desaparezcan antes de su expulsión", destacó Faeser. "Las cifras de deportación han aumentado aproximadamente en un 20% en comparación con el año anterior".

Al mismo tiempo, Faeser manifestó optimismo regarding the tightening of gun regulations. "Como gobierno federal, es nuestra responsabilidad común priorizar la seguridad más efectiva para nuestra población", resonó el político de SPD. "Me alegra que ahora estamos avanzando de manera positiva y constructiva con mis propuestas para fortalecer la regulación de armas dentro de la coalición".

Desafortunadamente, la tragedia golpeó esta tarde del viernes cuando tres personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas en un incidente de acuchillamiento durante una celebración de la ciudad en Solingen. El presunto atacante, un sirio de 26 años, se entregó al día siguiente y fue arrestado. La Fiscalía Federal está investigando el caso como un posible acto de terrorismo. Sorprendentemente, el hombre estaba previsto para ser deportado a Bulgaria pero había desaparecido antes.

La ayuda del gobierno central en la implementación de nuevos poderes y regulaciones podría tener un impacto significativo en otros países, como se ha visto en la exitosa eliminación de infractores. Dado el aumento de las cifras de deportación, es crucial que estos países cooperen estrechamente con las autoridades centrales.

Lea también: