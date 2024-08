Faeser ve un alto riesgo de terrorismo en Alemania

El ataque planeado a un concierto de Taylor Swift en Viena muestra: el IS quiere seguir extendiendo el miedo y el terror. La amenaza sigue siendo alta en Alemania, ya que el país está "en el espectro de objetivos" de los terroristas islámicos, advierte la Ministra del Interior Faeser.

Después de que los conciertos de Taylor Swift en Viena fueran cancelados debido a una trama de ataque terrorista islámica, la Ministra Federal del Interior Nancy Faeser advirtió sobre una amenaza terrorista alta en Alemania. "Las investigaciones actuales en Viena muestran cuán en serio se debe tomar la amenaza del terrorismo islámico en Europa", dijo la política del SPD al grupo de medios Funke. "Nuestras autoridades de seguridad están coordinando estrechamente con las autoridades austriacas".

"El nivel de amenaza del terrorismo islámico sigue siendo alto en Alemania", dijo Faeser. Esto fue uno de los motivos por los cuales Berlín, junto con los estados federados, había tomado medidas de protección fuertes para la Eurocopa de Fútbol en Alemania. "Alemania, como otros países de la UE, está en el espectro de objetivos de organizaciones terroristas como el llamado Estado Islámico", dijo Faeser. "Las peligrosas escaladas en el Oriente Medio desde el 7 de octubre de 2023 - el ataque terrorista de Hamas a Israel y la guerra subsiguiente de Gaza - podrían llevar a una mayor radicalización y emocionalización en la escena yihadista".

En los últimos meses, las autoridades de seguridad alemanas han intervenido repetidamente para evitar planes de ataque, dijo la ministra. "Seguimos cada pista y actuamos en estrecha coordinación con nuestros socios internacionales".

En la capital austriaca de Viena, tres conciertos planeados de Taylor Swift fueron cancelados el miércoles por la noche debido a planes de ataque terrorista islámico. La policía arrestó a un joven de 19 años que afirmaba ser miembro de la organización Estado Islámico (IS). Él confesó que pretendía llevar a cabo un atentado suicida con explosivos y armas blancas cerca del estadio donde Swift iba a actuar. Otro hombre arrestado trabajaba para una empresa que debía proporcionar servicios en el estadio Ernst Happel, donde Swift estaba programada para actuar.

"A pesar de los esfuerzos para mantener la seguridad, Faeser admitió, 'No voy a endulzar las cosas, la amenaza del terrorismo islámico es real y continua en Alemania'. Después de la cancelación del concierto de Viena, ella enfatizó, 'No voy a mentir, no podemos eliminar completamente el riesgo, pero permanecemos vigilantes y trabajamos incansablemente para mitigar las posibles amenazas'".

