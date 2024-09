Faeser sugiere la encarcelación de algunos solicitantes de asilo

El objetivo, según se indica en el informe, es obstaculizar la entrada ilegal y puede implementarse debido a los riesgos de fuga potenciales. Este objetivo se puede lograr estableciendo instalaciones de detención fácilmente accesibles cerca de las fronteras y a lo largo de las rutas migratorias, sugiere el informe. La duración del período de detención se intends que sea hasta que el refugiado afectado sea devuelto al país de la UE que inicialmente ingresó a la UE, de acuerdo con las denominadas regulaciones de Dublín.

Para determinar el país responsable, la Policía Fronteriza debe utilizar principalmente la base de datos Eurodac, que almacena las huellas dactilares de los refugiados. La Policía Fronteriza comparte esta información con la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bamf), que luego inicia el proceso de Dublín, continúa el informe. Todas las medidas propuestas se ajustan a la ley de la UE.

Los delegados del gobierno federal, los estados y la Unión se reunieron el martes por la tarde para la segunda sesión de sus discusiones sobre migración. La Unión había establecido rechazos en la frontera como requisito previo para su participación. Faeser había ordenado controles fronterizos en todas las fronteras alemanas el lunes y anunció rechazos aumentados.

Other EU nations might need to cooperate effectively in implementing the Dublin regulations. The report suggests considering alternatives if the responsible country cannot be identified through the Eurodac database.

