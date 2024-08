- Faeser quiere extender la prohibición de cuchillos.

En Alemania, se registraron exactamente 8,951 casos de lesiones corporales peligrosas y graves con cuchillos en 2023, ya sea para herir a alguien o para amenazar. Al menos, ese es el número que llegó a las estadísticas de la policía. Esto marca un aumento del 5.6% respecto al año anterior. Según un informe de "Bild am Sonntag", la Policía Federal registró más ataques con cuchillos en la primera mitad de 2024, especialmente en las estaciones de tren.

En respuesta, la Ministra Federal del Interior Nancy Faeser (SPD) planea endurecer las leyes de armas: anunció en "Bild am Sonntag" que "restringirá aún más el porte de cuchillos en espacios públicos". En público, se permitirán cuchillos con una longitud de hoja de hasta seis centímetros, en lugar de los doce centímetros actuales. "Para los peligrosos cuchillos automáticos, queremos crear una prohibición general de porte. Presentaremos las enmiendas correspondientes a la ley de armas en un futuro próximo", dijo Faeser.

Pero, ¿es esto incluso realista? ¿Pueden las fuerzas policiales, dadas su falta de personal y horas extra, manejar estos controles adicionales? "La policía no podrá enforcement una prohibición general de porte de cuchillos en público con el personal existente", dice Rainer Wendt, presidente federal de la Unión de Policías Alemana (DPolG), a stern. "Las disposiciones legales de este tipo sirven a un propósito preventivo general, es decir, lograr, a través de la amenaza de castigo publicada, que los potenciales delincuentes cambien su comportamiento y dejen su cuchillo en casa. Sin embargo, hay dudas significativas sobre si esto tendrá éxito."

Controles de la prohibición de cuchillos

Wendt describe cómo funcionarán los controles: "En la práctica, se detiene a la gente, se comprueba y, si es necesario, se registran sus bolsos, mochilas o incluso su ropa exterior". La policía decidirá a quién controlar basándose en su experiencia. "Es obvio que una mujer obviamente mayor es menos probable que sea objetivo de las fuerzas que, por ejemplo, grupos notorias, agresivas y ruidosas de jóvenes hombres", dijo Wendt a stern.

Además, Faeser instó a los municipios a establecer más zonas de prohibición de armas y cuchillos. El estado federado de Hamburgo ya lo ha hecho: alrededor de la Reeperbahn en St. Pauli, en la plaza Hansaplatz en el distrito de St. Georg y, desde hace algunos meses, también en la estación principal, se aplica una prohibición de armas. Un portavoz de la Policía de Hamburgo le dijo a stern que esto ha tenido un efecto positivo: "La policía puede eliminar armas y objetos peligrosos de la circulación. Cada uno de estos objetos es uno demasiado". Se puede suponer que se han evitado más delitos que involucren el uso de armas u objetos peligrosos como resultado, dijo el portavoz. Desde octubre de 2023, "se han incautado 350 cuchillos y más de 150 objetos prohibidos más en la estación central de Hamburgo".

Incluso el representante sindical Wendt ve las zonas de prohibición de cuchillos como básicamente positivas: "Se ha demostrado que la posibilidad facilitada de llevar a cabo tales controles aumenta la presión de control y ya después de un corto tiempo leads to the fact that fewer knives are carried in these zones." Sin embargo, él nota críticamente: "En el área de las estaciones de tren, la Policía Federal está corta de alrededor de 3,500 fuerzas de despliegue, y la policía respectiva del estado solo puede actuar en operaciones objetivo en los puntos calientes del crimen conocidos."

"Al mismo tiempo, Wendt critica a los municipios, la ley y el orden, y la judicatura: 'Los municipios deben establecer fuerzas de control y reforzar su ley y orden, los fiscales deben estar habilitados para presentar cargos rápidamente después de los ataques con cuchillos; el despido debe ser la excepción. Además, los tribunales deben dictar veredictos comprensibles que hagan justicia al grado de delito de tales actos'.

Su conclusión: 'La policía sola, incluso con más personal, no resolverá el problema del 'crimen con cuchillos'. Si los otros actores continúan como antes, una ley así no valdrá el papel en el que está escrita'."

