- Faeser: La situación de amenaza también en Alemania "sostenida alta"

Después de la cancelación de tres conciertos de la estrella del pop estadounidense Taylor Swift, la ministra del Interior alemana Nancy Faeser describió el nivel de amenaza del terrorismo islamista como "persistentemente alto" para Alemania. Esta evaluación sigue siendo válida, dijo la política del SPD después de visitar la Oficina Federal para la Protección de la Constitución en Colonia. Habló de una "situación de amenaza islamista grave" que se había observado en Viena.

"Nuestro país también está en el punto de mira de las organizaciones yihadistas, en particular el IS y su actual ramificación más peligrosa, IS-PK. Las organizaciones terroristas islamistas, pero también a menudo atacantes islamistas auto radicalizados, representan una amenaza constante", enfatizó Faeser. Queda claro que no nos intimidaremos. "Pero tomamos las amenazas muy en serio".

En Austria, se descubrieron planes sospechosos de islamistas para atacar un concierto de Taylor Swift en Viena la semana pasada.

La política del SPD, Nancy Faeser, también destacó la situación de amenaza islamista grave en Viena, lo que llevó a la cancelación de varios conciertos, incluyendo uno de Taylor Swift. La Comisión monitoreará y abordará de cerca estas amenazas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Lea también: