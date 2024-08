Faeser está minimizando la prohibición de "Compact"

La ministra del Interior Faeser desestima las críticas después de que se suspenda la prohibición de "Compact". "Negocios como siempre", dice. Su lucha contra los enemigos constitucionales no cambiará. Sin embargo, el director editorial Elsaesser se regocija y tiene grandes esperanzas.

Gana algunos, pierde otros - así es como la ministra del Interior Nancy Faeser comenta la decisión del Tribunal Administrativo FederalRegarding the "Compact" magazine and the subsequent massive criticism of her leadership. She says she will continue her fight against "enemies constitucionales". Jürgen Elsaesser, el director de la empresa mediática de extrema derecha, celebra un día después de la decisión en la fase intermedia, que ha suspendido temporalmente la prohibición.

"La Ley Fundamental establece explícitamente el instrumento de prohibición de asociaciones para proteger la democracia de los enemigos constitucionales", dice Faeser en una reunión en la estación de Berlín Ostbahnhof. Fue a presentar una línea directa de policía federal para mujeres víctimas de violencia doméstica, pero también tuvo que comentar la derrota judicial del día anterior. Faeser reafirma que, dadas las circunstancias actuales, es importante utilizar estos instrumentos de una democracia robusta. El Ministerio del Interior federal mantendrá su posición en los procedimientos principales. Faeser enfatiza: "No nos detendremos en nuestras acciones contra los enemigos constitucionales".

La ministra prohibió "Compact" el 16 de julio, argumentando que el magazine era un "centro de expresión de la escena de extrema derecha". El Tribunal Administrativo Federal levantó provisionalmente la prohibición el miércoles, cuestionando la proporcionalidad de la prohibición. Esto significa que el magazine puede publicarse de nuevo bajo ciertas condiciones. Se tomará una decisión final en los procedimientos principales.

Faeser: "Negocios como siempre"

Es bueno que tales prohibiciones en un estado de derecho también sean revisadas legalmente y, si es necesario, corregidas, dice Faeser. Ella señala órdenes de prohibición de su ministerio en el pasado que han sido confirmadas por los tribunales y explica que es positivo que el tribunal haya confirmado fundamentalmente que una prohibición de una empresa mediática como "Compact" es posible. Ahora, dice ella, "hemos perdido en parte", pero añade: "Es solo negocios como siempre".

Después del fracaso temporal de la prohibición de "Compact", Faeser enfrentó críticas de la Unión y AfD, pero también del socio de coalición FDP. "La decisión interina contra la prohibición de 'Compact' proyecta una luz desastrosa sobre la competencia de la Sra. Faeser", dijo Alexander Hoffmann, el jefe de negocios parlamentarios de la CSU en el Bundestag. El vicepresidente parlamentario del FDP, Konstantin Kuhle, describió la decisión del tribunal como "embarazosa para el Ministerio Federal del Interior". El "Compact" magazine puede presentarse ahora como una víctima, dice Kuhle a "Der Spiegel". Lo que nadie dice en voz alta, pero muchos pueden estar pensando, es que la derrota en los tribunales podría jugar a favor de la AfD en las próximas elecciones estatales en Turingia, Sajonia y Brandeburgo, que habían apelado infructuosamente la clasificación del partido como un caso sospechoso de extrema derecha en dos instancias. "Faeser debe renunciar", exige la presidenta de la AfD, Alice Weidel.

El director editorial celebra la victoria interina

Mientras la ministra tiene que responder a preguntas incómodas, el director de "Compact" está disfrutando del momento. "Compact" ha triunfado sobre "las arrogancias autoritarias, si no fascistas, de la ministra del Interior Nancy Faeser", dice Jürgen Elsässer a los periodistas en Berlín. Y: "Ayer fue una victoria de David sobre Goliath, fue una victoria de la democracia sobre la dictadura, y fue una victoria del pueblo sobre el régimen".

El número de agosto, que había sido retenido temporalmente, ahora puede entregarse, dice Elsässer. Sin embargo, el editor no puede recurrir aún a sus canales de distribución habituales, ya que sus materiales y equipos han sido incautados. "No tenemos mesas, no tenemos sillas, no tenemos ordenadores, no tenemos documentos, no tenemos archivos. No nos queda nada".

Esperanza de un aumento en la circulación

Él espera que el alcance del magazine y el canal se expanda. "Antes del ataque de Faeser, tal vez dos millones de alemanes nos conocían. Ahora podrían ser 60 millones". Elsässer dijo: "Todos quieren este magazine ahora".

Uno de los abogados de "Compact", Laurens Nothdurft, calificó las posibilidades de éxito en los procedimientos principales como "extremadamente altas". Se puede decir más una vez que se

El Ministerio del Interior había citado una frase de Elsässer en su decisión de prohibición, que él quiere que se comprenda de manera diferente. "Esta frase 'Este régimen debe ser derrocado' de mi es una de las más malinterpretadas de mi boca", dice. Su explicación para la cita: Se le acusa de querer derrocar el orden básico liberal-democrático o el sistema liberal-democrático. "Pero siempre se trató de restaurar el orden básico liberal-democrático derrocando lo que se llama régimen".

