Faeser da a la extrema derecha un congreso interno del partido del Reich

El intento de la Ministra del Interior Faeser de cerrar la revista de extrema derecha "Compact" ha fracasado estrepitosamente. El daño a la democracia ya está hecho. Los que esperan una prohibición del AfD deben cruzar los dedos para que la socialdemócrata renuncie. No puede.

Después de que la Ministra Federal del Interior Nancy Faeser prohibiera la revista de extrema derecha "Compact", un editor del círculo de Jürgen Elsässer anunció el lanzamiento de una revista sustituta titulada "Nancy". La historia de portada decía: "Veneno. Guerracivilismo. Censura". Elsässer se regodeó: "Lo que la Sra. Faeser quería prohibir no puede ser prohibido". No tonto, el extremista de derecha aseguró distanciarse de la publicación de "Nancy", impidiendo que la orden de Faeser se aplicara a ella. Así, el Estado de derecho es superado en astucia.

La auto-presentación del editor, que difunde las tonterías de Elsässer, suena como un panfleto de la extrema derecha y la izquierda. Este tipo de retórica es popular en ambos campos. "Durante el actual colapso del capitalismo de los mercados financieros, el régimen inconstitucional proyecta su odio y pánico sobre nosotros, el otro pueblo que nunca ha tenido una elección fundamental sobre cómo se establece este sistema. Estamos asistiendo a un intento de dictadura terrorista de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero".

El Estado de derecho funciona a pesar de la presunta dictadura

Pero está claro que el "intento de dictadura terrorista" ha fracasado hasta ahora. Porque el Estado de derecho está funcionando evidentemente. En la República Federal - a menudo llamada "BRD GmbH" por los seguidores de Elsässer - no hay arbitrariedad judicial, como sabemos de Rusia, donde un dictador toma rehenes extranjeros para liberar a asesinos y espías. A pesar de todo, esto no molesta a personas como Elsässer, que continúan admirando a Putin y hablando de una dictadura en Alemania, utilizando todos los medios legales que ofrece el Estado de derecho. Así que no sorprendió: los abogados de Elsässer utilizaron todos los medios para asegurar que "Compact" pueda aparecer regularmente - y temporalmente ganaron en los tribunales.

El Tribunal Administrativo Federal expresó dudas sobre la proporcionalidad de la prohibición de "Compact" de Faeser y priorizó la libertad de opinión y prensa sobre el interés público en cerrar la publicación. Ahora puede aparecer de nuevo hasta que se tome una decisión final, lo que podría tardar muchos meses, si no años. Elsässer, sus lectores y aliados están triunfantes. Faeser les ha dado la fiesta interna proverbial al mal preparar su intento de cerrar "Compact". Sus posibilidades de éxito eran mínimas.

Desde el inicio del procedimiento, estaba claro que la construcción ideada por la socialdemócrata para eliminar la revista y su presencia en línea era muy osada y se basaba en una base constitucional muy inestable. La Ley Fundamental permite prohibir asociaciones que se dirigen contra el orden constitucional o contra la idea de comprensión internacional. Por lo tanto, Faeser simplemente declaró la operación editorial como una asociación. El tribunal considera esto posible en principio. Sin embargo, esto no exime a Faeser de su obligación constitucional de probar una posible inconstitucionalidad efectiva de "Compact" como razón para la prohibición.

Dudas no solo desde la esquina de la derecha

Que el enfoque de Faeser ha sido criticado por intentar la censura - y no solo desde la esquina de la derecha - era obvio. La AfD gritó de inmediato en su estilo habitual. Sin embargo, también llegaron advertencias desde la Asociación Alemana de Periodistas (DJV), que no puede ser acusada de tener simpatías de derecha. "Si la justificación del Ministerio del Interior no es a prueba de agua, entonces un procedimiento judicial podría convertirse en un golpe publicitario para 'Compact'", informó la DJV al público a través de "Tagesspiegel".

Exactamente lo que sucedió ahora. Elsässer se está riendo en sus mangas. En el próximo número de su revista basura, explotará su "victoria" en los tribunales. Los que no lo sabían, ahora lo saben. Faeser, por otro lado, queda como tonta. Sus esfuerzos por mostrar al público que está de pie contra "los incendiarios intelectuales que están fomentando un clima de odio y violencia contra los refugiados y migrantes y quieren derrocar nuestro estado democrático" han salido mal. Había explicado: "Nuestro veto es un golpe duro contra la escena de extrema derecha". Sí - pero falló.

Es correcto: un estado de derecho robusto debe tolerar el contenido grosero de "Compact". Es igual de correcto que "Compact" debe tolerar el estado de derecho. Sin embargo, esto no significa que la Ley Fundamental se pueda interpretar a voluntad para combatir un "clima de odio y violencia". El poder judicial no es responsable de los sentimientos y el espíritu de los tiempos, sino de las acciones punibles. El autor de "World" Deniz Yücel dio en el clavo inmediatamente después del anuncio de la prohibición: "Con rigor moral y interpretación de manga corta de los derechos fundamentales, se pueden llevar a cabo debates de Twitter, pero no un ministerio", escribió. "Quién lo intente, daña más la democracia que el 'Compact' y su editor en jefe llamativo Jürgen Elsässer jamás podrían".

Si, como temo, el veto es levantado por el tribunal, la renuncia del Ministro del Interior es inevitable, había explicado el parlamentario de FDP Wolfgang Kubicki después de que Faeser anunciara su decisión. Por supuesto, el político de SPD no renunciará. Se mantendrá en el cargo durante otro año, luego perderá el puesto de todos modos. Por lo tanto, aquellos que esperan un procedimiento de veto contra la AfD deben cruzar los dedos con fuerza para que esto ocurra. La reacción de Faeser a su derrota en el tribunal - "un procedimiento bastante normal" - ha demostrado que no se arrepiente. Esta es la forma en que se puede pasar por alto el propio fracaso y el triunfo de los responsables de una revista de extrema derecha.

La decisión del Tribunal Administrativo Federal ha dado a "Compact" la luz verde para continuar publicando, lo que cuestiona la viabilidad de prohibir medios extremistas solo en interés público. Esta decisión destaca la importancia de mantener la 'Libertad de prensa' en una sociedad democrática, incluso cuando se enfrenta a contenido considerado ofensivo o amenazante para las normas sociales.

Dado que el tribunal duda de la proporcionalidad del veto y la protección de la 'Libertad de opinión y prensa', es crucial que las autoridades presenten pruebas convincentes de inconstitucionalidad antes de intentar reprimir publicaciones controvertidas. El destino del intento de Faeser de cerrar "Compact" subraya la precaución necesaria al equilibrar la necesidad de seguridad contra los principios de una prensa abierta, asegurando que el espíritu de la democracia permanezca intacto.

