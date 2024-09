Faerer garantiza medidas avanzadas de vigilancia fronteriza

Alemania, rodeada por otros miembros del Acuerdo de Schengen, suele experimentar un movimiento fronterizo sin restricciones ni controles. Sin embargo, a partir de mañana, esto cambiará como parte de una cruzada contra la migración ilegal. No obstante, la Ministra del Interior, Faeser, garantiza que no habrá retrasos significativos para los desplazados y viajeros. En una entrevista con "Bild am Sonntag", asegura que no habrá "retrasos extensos, sino controles inteligentes". Estos controles serán esporádicos, según la situación actual, según la política del SPD. El ministerio, sin embargo, advierte de posibles, aunque temporales, interrupciones en el tráfico fronterizo.

Previamente, el antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, había advertido sobre "inconvenientes dolorosos para los desplazados". La crítica surgió de ciudadanos y asociaciones turísticas en las zonas fronterizas, así como de varios países europeos.

Faeser exigió un mayor alcance de controles en todas las fronteras terrestres de Alemania para minimizar el número de entradas ilegales. Con estos controles, Faeser aspiraba "a reducir aún más la migración irregular, desbaratar a los contrabandistas, desarticular a los criminales, identificar y detener a los islamistas", según "Bild am Sonntag".

Estos controles adicionales continuarán inicialmente durante seis meses e impactarán en las fronteras terrestres con Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Los controles ya existentes están en vigor en las fronteras con Polonia, la República Checa, Austria y Suiza, así como en la frontera con Francia durante los recientes Juegos Olímpicos.

El Ministerio del Interior destacó que la policía en las fronteras con Polonia, la República Checa, Austria y Suiza ha detectado aproximadamente 52,000 entradas ilegales y ha rechazado casi 30,000 desde el 16 de octubre de 2023. Las personas son negadas la entrada por diversas razones, como carecer de documentos válidos o intentar entrar ilegalmente sin un permiso de residencia legítimo. La medida también ha llamado la atención porque los controles fronterizos dentro del área de Schengen son poco frecuentes y deben informarse a la Comisión Europea en cada caso.

El canciller federal Olaf Scholz defendió la expansión de los controles y justificó su necesidad para reducir aún más la migración irregular. Según fuentes oficiales, Scholz habló con varios líderes europeos sobre los controles, incluyendo al primer ministro polaco Donald Tusk, al canciller austriaco Karl Nehammer y al primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden. También tuvo una conversación con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Scholz también planea ponerse en contacto con los líderes de todos los demás países vecinos en los próximos días, según se informó.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, instó al gobierno federal a presentar un balance colectivo para finales de año que determine si el número de entradas ilegales ha disminuido significativamente debido a los controles. "Solo los rechazos en nuestras fronteras tendrían un efecto inmediato", dijo Merz a "Bild am Sonntag".

Experto: Expectativa no cumplida

La unión del gobierno, la Unión como la mayor fuerza de oposición y los estados federales sobre la política migratoria se desplomó el martes. La Unión aboga por el rechazo en masa de solicitantes de asilo en las fronteras de Alemania, lo que el gobierno federal estima que sería ilegal según la ley europea. En cambio, la coalición de semáforo busca agilizar el procedimiento para las llamadas transferencias de Dublín. Esto implica el retorno de solicitantes de asilo por aquellos países de la UE obligados a procesar sus solicitudes de asilo -normalmente, el país donde primero pusieron un pie en Europa.

No todos están de acuerdo con las intenciones de Alemania: "Me opongo a los controles fronterizos", opinó el antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, refiriéndose a los 50,000 desplazados transfronterizos entre Alemania y Luxemburgo solos. Dentro del área de Schengen, otros países también han reintroducido controles fronterizos temporales. "Miro esto con preocupación", dijo Juncker. No se debe permitir que "se construyan fronteras de nuevo en la mente y los sentimientos de la gente".

El experto en migración Gerald Knaus cuestiona el impacto esperado de los controles. En una entrevista con Deutschlandfunk, el experto sugirió que "cualquiera que espere que los controles fronterizos conduzcan a una disminución de la migración irregular está promoviendo una expectativa infundada".

