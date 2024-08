Faerer declara que las expulsiones a Afganistán y Siria se producirán "inminentemente"

No es preciso decir que el gobierno federal no pudo actuar antes, según Faeser. La coalición había tomado medidas significativas con anterioridad, señaló, mencionando controles fronterizos robustos para abordar la migración irregular. También se había puesto en marcha un plan sustancial de repatriación y deportación. Sin embargo, se ha reconocido que aún hay desafíos en la ejecución de estos planes a nivel local, especialmente en la extensión de los plazos si las repatriaciones no se completan dentro del plazo establecido.

Del mismo modo, se han logrado avances en la deportación de migrantes. Se ha aprobado legislación relevante y los números están en aumento. Faeser dijo: "Estamos deportando más ahora. Hay un aumento de más del 20% en este ámbito, por lo que vamos por el buen camino".

Faeser reconoce la preocupación por hacer cumplir nuestra ley, especialmente en lo que respecta al regreso de personas que han presentado solicitudes de asilo en otros países de la UE. Para abordar esto, se ha establecido un "equipo de tareas" con países socios para discutir estos temas.

Al abordar el asunto de las deportaciones a Siria y Afganistán, Faeser dijo: "Estamos abordando esto ahora. Estamos seguros de que pronto haremos progresos en estas repatriaciones. La seguridad de Alemania es nuestra principal preocupación".

La crítica de que el gobierno federal subestima la amenaza del islamismo fue negada por Faeser. "Por supuesto, hemos asumido la lucha contra el islamismo como coalición", enfatizó, citando recientes prohibiciones como el Centro Islámico de Hamburgo (IZH), la prohibición de Hamidun y la prohibición de actividades de la organización palestina radical Hamas en Alemania. "Hemos sido firmes en nuestro enfoque".

Faeser está abierta a discutir con la CDU para explorar pasos adicionales. Después de la aprobación hoy del "paquete de seguridad", habrá conversaciones la próxima semana con la CDU y los representantes de los estados federales. "Todos los niveles estatales deben unirse ahora firmemente". Da la bienvenida a las ofertas de diálogo de la oposición y las toma en serio. En cuanto a medidas adicionales más allá del paquete decidido, como las repatriaciones fronterizas, Faeser dijo: "No estoy descartando nada".

