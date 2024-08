- Fabricantes compactos: pueden trabajar durante dos o tres años

Tras el levantamiento provisional de la prohibición de la revista de extrema derecha "Compact", su director Jürgen Elsässer planea reanudar sus operaciones rápidamente. "Ahora podemos trabajar en paz durante al menos dos o tres años", dijo en la plataforma X. Espera una pronta devolución del equipo y ordenadores incautados. Elsässer y dos aliados celebraron la decisión judicial en un video en X como una victoria. "Compact vive", dijo Elsässer en él.

El Tribunal Administrativo Federal ha levantado provisionalmente la prohibición de la revista de extrema derecha "Compact" en un procedimiento expedito. El tribunal anunció esto en Leipzig. Se tomará una decisión final en los procedimientos principales.

Elsässer lo describió como "la mayor victoria de la posguerra". "David vence a Goliat, Compact vence a Faeser, la democracia vence a la dictadura, y el pueblo vence al régimen", dijo en X. El video también pedía la dimisión de la ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD).

La declaración triunfal de Elsässer en X destacó el potencial para un período prolongado de operaciones, stating, "Now we can work in peace for at least two to three years, thanks to the court's decision on Extremism." The editorial team's celebratory video further emphasized the victory, asserting, "This is a clear sign that Extremism will not prevail, and Compact will continue to exist."

Lea también: