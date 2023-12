Lo más destacado

F1: Nico Rosberg conquista el título mundial en el tenso final del GP de Abu Dhabi

Rosberg gana en Abu Dhabi su primer título mundial de F1

La temporada de récords se decide en el último GP

Rosberg necesitaba terminar en el podio para garantizar su primer título de pilotos y privar a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, pero llegó a casa segundo por detrás del británico en un tenso final de carrera el domingo en el circuito de Yas Marina.

Hamilton había sugerido antes de la carrera que sus posibilidades de remontar los 12 puntos de ventaja de Rosberg de cara a Abu Dhabi eran "bastante imposibles" y así resultó, pero el tricampeón del mundo lo intentó hasta el final.

Leer: Amanda Davies reflexiona sobre la temporada 2016

Hamilton, que lideró la carrera de principio a fin, bajó el ritmo en los últimos compases, en contra de los deseos de su equipo Mercedes, lo que permitió a un grupo perseguidor liderado por Sebastian Vettel y Max Verstappen alcanzar al segundo clasificado, Rosberg.

Hamilton necesitaba que su gran rival acabara cuarto o por debajo para retener el título, pero Rosberg se mantuvo firme, defendiéndose de un Vettel que avanzaba en las tres últimas vueltas de la carrera, con Max Verstappen, de Red Bull, no muy lejos en cuarta posición.

Leer: Clasificación F1 2016

Para Rosberg, que ha jugado un papel secundario con Hamilton en las últimas dos temporadas, un primer título mundial fue una rica recompensa por su perseverancia.

Ver: Cinco momentos destacados del programa The Circuit de la CNN

El alemán ganó las cuatro primeras carreras de la temporada para abrir una ventaja de 43 puntos sobre Hamilton, pero el británico tuvo que remontar: en las vacaciones de verano, Hamilton había convertido la desventaja en una ventaja de 19 puntos.

Cuando los pilotos volvieron para la segunda parte en septiembre, Rosberg fue el más rápido en salir de los bloques, ganando las tres primeras carreras y luego el Gran Premio de Japón para acercarse al título, solo para que Hamilton montara un valiente ataque final ganando las últimas cuatro carreras de la temporada.

La historia de la temporada 2016 de F1

Rosberg lo celebró en el podio, pero también sintió un alivio palpable al reflexionar sobre la posibilidad de emular a su padre, Keke Rosberg, que ganó su único título mundial en 1982.

"Esas últimas vueltas no fueron agradables", dijo Rosberg antes de rendir homenaje a su mujer, Vivian, y a su hija de un año, Alaia, por su apoyo.

"Estoy muy, muy orgulloso de haber hecho la misma hazaña que mi padre, será emocionante verlo", añadió.

Sólo otra familia en la F1 puede presumir de tener padre e hijo campeones del mundo: en 1996, el británico Damon Hill siguió los pasos de su padre Graham, bicampeón del mundo (1962 y 1968).

Fenomenal

Para Rosberg, también fue un momento para saborear después de años de ser el segundo mejor de Hamilton, desde sus días de infancia compitiendo en karts.

"Llevo compitiendo con él desde siempre y siempre ha conseguido dejarme fuera del título, incluso cuando éramos pequeños en los karts", dijo Rosberg a los periodistas.

"Es un piloto increíble y uno de los mejores de la historia. Es increíblemente especial ganarle porque su nivel es muy alto y eso hace que (ganar el título mundial) sea mucho más satisfactorio... y yo le quité el campeonato del mundo. Es simplemente fenomenal".

Ver: Los coches de F1, más rápidos en 2017

Hamilton, por su parte, defendió su táctica de no correr siempre a toda velocidad durante el decisivo domingo.

"Traté de ayudarme a mí mismo porque no estaba recibiendo ninguna ayuda en ningún otro lugar", dijo Hamilton a los periodistas.

"Afortunadamente, no puse a Nico ni a nadie en peligro, no perjudiqué al equipo -aún así conseguimos un uno-dos-, así que todo el mundo debería estar contento y creo que hice todo lo que pude dentro de lo razonable".

Aunque el británico no ganó el título, terminó con 10 victorias frente a las nueve de Rosberg en 2016, lo que eleva el total de su carrera a 53 victorias, solo superado por el récord de 91 de Michael Schumacher.

Opina en nuestra página de Facebook

Button y Massa se despiden

No hubo final de cuento de hadas para Jenson Button, que disputaba su 305º y probablemente último gran premio.

Un fallo en la suspensión delantera derecha en los primeros compases puso fin a la carrera del piloto de McLaren en la vuelta 12, bajando el telón a la larga y distinguida carrera en la F1 del campeón del mundo de 2009.

"Tuve un fallo en la parte delantera derecha. Es muy inusual para nosotros tener un fallo. Pero realmente no me importa. No cambia mi sensación sobre el final de mi carrera. Estoy muy contento", declaró Button a la cadena británica Channel 4 tras su abandono de la carrera.

El brasileño Felipe Massa, por su parte, tuvo un último día un poco mejor en la oficina, llegando a casa noveno en su 250ª y última carrera de F1.

su primera victoria en Monza y recortar la ventaja de Hamilton en el campeonato a sólo dos puntos. El vigente campeón había protagonizado una vuelta electrizante para salir desde la pole, pero una mala salida le costó el segundo puesto." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/23/187037/jpeg/4-3/1200/75/rosberg-is-on-a-roll-once-more-as-he-storms-a-href-http-cnn-com-2016-09-04-sport-monza-grand-prix-target-blank-to-his-first-win-at-monza-a-and-cuts-hamilton-s-championship-lead-to-just-two-points-the-defending-champion-had-delivered-an-electrifying-lap-to-start-on-pole-but-a-poor-getaway-cost-him-and-he-eventually-finished-second.webp" alt="Rosberg vuelve a estar en racha y arrasa"/>

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com