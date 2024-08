Competición Multideportiva que implica Natación, Ciclismo y Corriendo - "Extremadamente excitado sexualmente": Deichmann y su récord mundial de triatlón

Vítores resonaron incansablemente. Como si acabara de completar un evento deportivo, Jonas Deichmann, tras su histórico día de récord del mundo, rio y compartió unos cuantos comentarios divertidos con la multitud en la línea de meta en Roth. Una marabunta de espectadores, que sumaban varios cientos, estaba presente en esa particular tarde del jueves, marcando el día 106 de su evento de triatlón de resistencia Challenge 120.

Tenía en su poder un libro firmado por el anterior poseedor del récord. "106. Nuevo récord del mundo", declaró Deichmann, "bastante chulo". El récord, que constaba de 105 triatlones consecutivos, cada uno compuesto por 3.8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42 km de carrera, había resistido hasta el 22 de agosto de 2024. El récord lo había establecido Sean Conway en 2023.

La crónica de Conway de su logro, personalizada por él, fue entregada a Deichmann el día anterior a su hazaña de récord. "Lo primero que leeré cuando termine el Challenge 120", anunció Deichmann, aunque el récord del mundo ahora era suyo, las metas diarias seguían siendo monitoreadas desde el primer día.

El objetivo final, la gran finale, está programada para el 5 de septiembre. Con una pasión por lo extraordinario, el Deichmann de 37 años, originario de Stuttgart, eligió 120 como su meta, haciendo eco de la distancia que había cubierto durante su triatlón del mundo de septiembre de 2020 a noviembre de 2021.

Durante ese período intensivo, había transportado todo su equipo él solo. Deichmann también había pedalado impresionantes 5,500 kilómetros desde Nueva York hasta Los Ángeles y había regresado a Nueva York al día siguiente. Deichmann se proclamó a sí mismo como un atleta de resistencia, sus ojos se dirigían una y otra vez a lo inconcebible.

Los preparativos para el Challenge 120 comenzaron el 9 de mayo. "Ocho, nueve meses de mi vida, nada más que esto", declaró Deichmann en la línea de meta, esta vez con el dorsal 106, y expresó su gratitud a su "equipo increíble".

Datos del récord del mundo: Desde el calzado hasta los descansos para ir al baño

Deichmann ha nadado una impresionante distancia de 402.8 kilómetros hasta ahora, aproximadamente un tercio de la longitud del Rin. Deichmann ha pedalado una distancia asombrosa de 19,080 kilómetros, para comparar, la distancia en línea recta entre Berlín y Tokio es solo aproximadamente 8,910 kilómetros. Las hazañas ciclistas de Deichmann no deben pasar desapercibidas; ha acumulado 4,452 kilómetros en su "pequeña carrera".

Deichmann ha pasado por alrededor de doce pares de zapatillas de correr y tres trajes de neopreno para nadar. Para satisfacer sus necesidades diarias de calorías, Deichmann consume alrededor de 10,000 calorías al día, el peso equivalente de aproximadamente siete kilos de pasta. Ahora incluso manages to consume calories on his bike rides due to a special setup, but the carbohydrates are still distributed across various meals.

El descanso adecuado es crucial para Deichmann, que logra hacer alrededor de seis horas y media de sueño todas las noches. Su rutina diaria comienza a las siete de la mañana con un baño en el Rothsee. Deichmann incluso encuentra tiempo para una siesta de doce minutos por la tarde para recargar energías. Para estar al día, Deichmann reserva unos minutos para los descansos para ir al baño. Y antes de embarcarse en su "pequeña carrera" hacia el récord del mundo, nada como una taza de espresso. Deichmann está en su taza número 220, el viaje aún no ha terminado.

En celebración de su logro deportivo, Deichmann planea leer el libro de Conway sobre su propio triatlón de récord del mundo una vez que el Challenge 120 haya terminado. A pesar de batir el récord deportivo, Deichmann sigue comprometido a completar cada día de metas hasta la gran finale del Challenge 120.

Lea también: