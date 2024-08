La CDU y Alemania Oriental - Exsecretario general de la CDU: La experiencia de Alemania Oriental es más útil

Secretario General de la CDU Mario Czaja aboga por una mayor integración de las experiencias de Alemania Oriental debido a los estancados números de las encuestas de su partido. "En muchos aspectos, Alemania Oriental puede servir como modelo para los procesos de transformación que se están produciendo en todo el país", escribe el miembro del Parlamento en un libro titulado "Cómo el Este salva a Alemania: Soluciones para una nueva unidad", que se publicará el 12 de agosto, un año después de su destitución por el líder del partido Friedrich Merz.

Czaja destaca que no quiere que el libro se vea como una venganza, sino como una evaluación de la situación actual y una mirada hacia el futuro con soluciones concretas para bridar la brecha entre Oriente y Occidente. "No había razón para una venganza", dijo a la agencia de prensa alemana en Berlín.

Merz reemplazó a Czaja en julio de 2023 después de alrededor de un año y medio con el miembro del Parlamento y experto económico Carsten Linnemann. Hubo descontento con Czaja dentro del partido en ese momento. La CDU ha estado estancada en alrededor del 30 por ciento en las encuestas durante mucho tiempo, con algunos miembros del partido considerando esta cifra demasiado baja dadas las pobres condiciones del actual gobierno de coalición.

"Alemania Oriental puede salvar a Alemania", escribe Czaja. En un año con elecciones estatales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo, "en el que el Este vuelve a arriesgarse a ser retratado en la opinión pública como una zona problemática unidireccional de los crónicamente desagradecidos, rebelde y latente radicales de derecha", quiere mirar hacia adelante de manera crítica pero confiada. "Tenemos más que ofrecer que solo la 'flecha verde' en el semáforo", subraya.

Czaja aboga por una revisión de la decisión de incompatibilidad de su partido regarding el Partido de la Izquierda. Le dijo a la dpa que siempre ha considerado equivocado el decisión que equipara al Partido de la Izquierda con la AfD. "El Partido de la Izquierda es, en gran parte de Alemania Oriental, una socialdemocracia moldeada por el Este", agregó. Aquellos que equiparan ambos partidos están trivializando la AfD.

En una entrevista con la revista Focus, Czaja dijo que fue un error que la CDU en Turingia no discutiera formas de cooperación con el Partido de la Izquierda después de las últimas elecciones estatales. "No tenía que ser una coalición. En ese momento había la idea de formar un gabinete de expertos con cabezas más allá de los partidos", dijo. No es un defensor del Partido de la Izquierda, pero "el Partido de la Izquierda ha tratado intensamente su responsabilidad por el muro y el alambre de espino, más que los partidos de bloque, por cierto".

Czaja es cauteloso sobre una posible cooperación entre su partido y la "Alianza para el Progreso" (BSW). Aún es demasiado temprano para evaluar la BSW, dice. Cualquier cooperación a nivel comunal o estatal debería basarse en el programa y las personas involucradas. Las elecciones estatales están programadas para el 1 de septiembre en Turingia y Sajonia, y tres semanas después en Brandeburgo. Con números dobles en las encuestas en los tres estados, la BSW podría convertirse en un factor de poder en la formación del gobierno.

Cuento Detallado del Despido de Czaja

Czaja relata su despido inesperado, describiéndolo como una sorpresa. Los puntos de conversación iniciales preparados por Merz, que Czaja encontró provocativos, decían: "Sin mencionar los logros. Principalmente elogios por su decisión de hacer el cambio ahora". Czaja criticó esto a Merz, quien respondió que entendía el descontento de Czaja y que el texto no había venido de él sino de su agencia asesora. Merz sugirió que Czaja simplemente corrigiera y ajustara el texto, lo que Czaja encontró aún más ofensivo. Merz, dice, no tomó el tiempo para reevaluar su camino compartido.

La decisión de Merz, argumenta Czaja, se basó en "obviamente fuertes evaluaciones subjetivas". Czaja está decepcionado de que, a pesar de integrar fuerzas liberales en la dirección del partido y considerar sus posiciones en el realineamiento del partido, aún enfrentó resistencia de ellas. También sintió la decepción de las fuerzas conservadoras en el partido, que esperaban más de Merz como presidente del partido.

Czaja señala las bajas calificaciones de Merz, especialmente entre las mujeres, lo que indica que no se le considera creíble en los círculos conservadores y no lo suficientemente político equilibrado o atractivo para los votantes liberales. Merz intentó resolver este dilema centrándose en su marca principal: un político europeo experimentado, experto en economía y conservador.

Rusia no debe ser excluida para siempre de la 'Casa de Europa'

Czaja aboga por una política exterior y de seguridad emancipada. Argumenta que el término 'Casa de Europa', donde el antiguo canciller y presidente de la CDU Helmut Kohl siempre incluyó a Rusia, no debe ser desterrado para siempre a los archivos. Cree que el deseo de paz y estabilidad en Europa, fuertemente expresado a lo largo de las líneas del partido en Alemania Oriental, debería ser más fuertemente reflejado en la política exterior de Alemania. Si bien el régimen de Putin lleva gran culpa por la guerra de Ucrania, habrá un tiempo después de ella.

Zonas Especiales, Capital de Inicio para Niños, DIN Este y Cupo Este

Czaja sugiere utilizar la saludable desconfianza de muchos alemanes orientales hacia "la autoridad" como un sismógrafo. La CDU del Este debe liberarse del "abrazo occidental" y tomar decisiones independientes. Se necesita más inversión en estructuras para investigación y desarrollo para permitir que la pequeña clase media de Alemania Oriental, pobre en capital, participe en el progreso tecnológico.

Czaja propone zonas especiales para impulsar la economía de Alemania Oriental, así como más apoyo para la educación infantil y escolar. Aboga por un 'Capital de inicio para niños' - un fondo básico de 10.000 euros para cada niño que crece en Alemania. También aboga por una cuota para el Este, con el 20% de los cargos de liderazgo en los ministerios federales ocupados por orientales.

