Expulsando a dos líderes del Schalke: Geraerts y Wilmots enfrentan el despido

El alto mando de Schalke 04 decidió poner fin a la gestión del entrenador Karel Geraerts y del director deportivo Marc Wilmots después de una aplastante derrota por 3-5 ante Darmstadt 98. El anuncio se produjo apenas horas después de la decepcionante derrota. El antiguo entrenador del equipo Sub-23, Jakob Fimpel, se encargará del equipo de manera interina hasta el parón internacional de mediados de octubre.

La situación de Geraerts en Schalke era preocupante. Después de menos de un año al frente, se encontró haciendo las maletas. Wilmots, que había apoyado anteriormente a Geraerts, también fue despedido. El club se encuentra en una situación caótica después de solo seis partidos, pasando la mayoría de la primera mitad de la temporada en la zona de descenso.

Matthias Tillmann, presidente del club, justificó la decisión diciendo: "La decisión de la junta directiva de no continuar con Karel Geraerts no se basa únicamente en los malos resultados y la derrota ante Darmstadt, sino en los preocupantes desarrollos de las últimas semanas. No hemos hecho el progreso táctico y en el campo que esperábamos como equipo o para los jugadores individuales. Como consecuencia, nos encontramos en la zona de descenso".

La salida de Wilmots sorprendió a muchos, especialmente en comparación con la de su compañero. Tillmann explicó: "En las últimas semanas, hemos visto que nuestras visiones sobre la dirección del fútbol en Schalke y cómo lograrlo divergen. Sin embargo, una visión compartida es esencial". En su ausencia, Ben Manga se encargará temporalmente de la dirección deportiva.

El comunicado del club elogió a Wilmots por su contribución en la segunda mitad de la temporada pasada, describiéndolo como un estabilizador que ayudó a mantener al equipo en la liga. "Agradecemos a Marc por su trabajo y su papel durante la segunda mitad de la temporada pasada", destacó el comunicado. "Marc es una leyenda de Schalke como Eurofighter y siempre será bienvenido cuando regrese".

Geraerts asumió su cargo en 2023 y lideró a Schalke a un décimo puesto en la temporada anterior de la 2. Bundesliga. Esta campaña, el equipo solo logró una victoria con Geraerts al frente, encontrándose en la zona de descenso. Una reciente disputa pública entre Geraerts y Manga causó revuelo. Wilmots, campeón de la Copa de la UEFA en 1997, se unió a Schalke a mediados de enero, arriving with high expectations.

