Reivindicaciones de la Unión en la Reunión sobre Migración

Desde la Coalición, se están presentando demandas sustanciales en la reunión sobre inmigración de la Unión - mientras que el gobierno federal emite una advertencia sobre expectativas altas. "Me gustaría abogar por la paciencia y no establecer expectativas demasiado altas de antemano", dijo la portavoz adjunta del gobierno, Christiane Hoffmann, en Berlín.

Posición de la CDU

El líder de la CDU, Friedrich Merz, aunque no participó en la reunión, hizo demands el día anterior para una disminución sustancial de la migración a Alemania. "El problema real es la presión migratoria continua e incontrolada", argumentó el líder de la fracción de la Unión. "Si no hay un acuerdo mañana, entonces no son necesarias más negociaciones", dijo Merz el lunes por la noche en Osnabrück.

El jefe de la conferencia de ministros presidentes, Boris Rhein (CDU) de Hesse, había exigido anteriormente un "cambio en la política migratoria" comparándolo con un "punto de inflexión". El lunes, reiteró las demandas de la Unión: "El gobierno federal debe mantener los controles fronterizos, rechazar consistentemente a los solicitantes en la frontera, hacer cumplir las reglas de Dublín a nivel europeo, identificar más países de origen seguros y acelerar los procesos de asilo en terceros países. Las deportaciones a Afganistán y Siria deben ser posibles, y la ciudadanía debe ser revocada de criminales y personas perjudiciales. También deben expandirse las instalaciones de deportación y detención".

Posición de BSW

Incluso la presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht, aboga por una postura firme sobre la inmigración. "En lugar de soluciones temporales, necesitamos un final político a la migración incontrolada", dijo al "Mundo". "Aquellos que ya están en el país pero son rechazados pierden su derecho a la asistencia". Además, las personas que entran desde un país seguro de terceros no tienen derecho a asilo y no tienen derecho a servicios financiados por los contribuyentes.

Propuesta de la Coalición de Tráfico

Desde la perspectiva del gobierno federal, las negociaciones se basan en el "paquete de seguridad" implementado la semana pasada - una respuesta al ataque con cuchillo en Solingen que resultó en tres fallecidos. Incluye medidas enfocadas en tres áreas: una postura más dura en la repatriación de solicitantes de asilo rechazados, acciones más fuertes contra el terrorismo islámico y fortalecimiento de la ley de armas.

Entre las medidas propuestas se incluyen negar beneficios a solicitantes de asilo con responsabilidad pendiente en otro país europeo (casos de Dublín), prohibir navajas automáticas y exclusión más fácil de la protección en Alemania para migrantes que han cometido un delito. Además, un grupo de trabajo investigará possibilities para mejorar el procedimiento de Dublín, que regula la deportación de solicitantes de asilo a estados europeos responsables.

Advertencia del Comisionado de Migración

El comisionado de migración del gobierno federal, Reem Alabali-Radovan, advirtió contra "dar demasiado énfasis a endurecer la política migratoria". El "paquete de seguridad" busca fortalecer la protección contra el terrorismo, la violencia y el crimen, dijo el político del SPD a la red editorial de Alemania (RND). "Es importante que esto suceda sin prejuicios ni suposiciones generales".

La migración y la seguridad interior están bajo la jurisdicción de los estados. Aunque la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) maneja las solicitudes de asilo, las oficinas de inmigración son autoridades estatales. Aunque las deportaciones son una preocupación estatal, cuentan con el apoyo de la policía federal para la implementación.

El gobierno también busca mejorar la colaboración entre el gobierno federal y los estados como parte del paquete de seguridad. Un grupo de trabajo conjunto de los gobiernos federal y estatal investigará oportunidades para mejorar el procedimiento de Dublín, que regula la deportación de solicitantes de asilo a otros estados europeos responsables. Este caso se refiere al presunto atacante en Solingen, quien debería haber sido deportado a Bulgaria.

Reunión Confidencial Planificada

Los participantes en la reunión en el Ministerio Federal del Interior incluyen, para el gobierno federal, la Ministra del Interior Nancy Faeser (SPD), el Ministro de Justicia Marco Buschmann (FDP) y la Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock (Verdes), junto con representantes de las fracciones del tráfico luminoso. Para la fracción de la Unión, se espera la participación del responsable de negocios de la fracción, Thorsten Frei (CDU), con Hesse representando el lado de la Unión para los estados y Baja Sajonia el lado del SPD.

El gobierno no planea divulgar ninguna información después de la discusión. Se ha planificado una sesión confidencial.

