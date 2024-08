- Explosión en una fábrica de pirotecnia - Bomberos de guardia

Tras una explosión en un taller de pirotecnia en Marienmünster, en el este de Westfalia, los bomberos lograron apagar el fuego. Según un comunicado de la policía del distrito de Höxter, los investigadores de incendios provocados de la policía criminal han comenzado su trabajo para determinar la causa.

No se informaron heridos en el incidente. None de los empleados se encontraban en el taller en el momento de la explosión, alrededor de las 10:00 AM de la mañana, según se informó.

La policía acordonó el área y aseguró la escena. Varios medios de comunicación habían informado previamente sobre la detonación.

La policía mantiene un perímetro alrededor del sitio de la explosión para garantizar la seguridad. Los investigadores de incendios provocados de la policía criminal están trabajando estrechamente con la policía local en su investigación.

