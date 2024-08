- Explore Fitness Frenzy: Un examen de la obsesión por el aeróbico de los años ochenta

Divertirse, música genial y caderas balanceándose: ésa es la receta para el Aerobic. Figuras icónicas como Tina Turner, Cher, Mick Jagger y Freddie Mercury se movían con sus ajustados leotardos durante los años 80. Sin embargo, la figura más icónica de la revolución del fitness en esa época fue nadie más que Jane Fonda, ahora de 86 años. El documental de Arte "Quémate, Baby, Quémate! – Cómo el Aerobic encendió al mundo a sudar", que se emitirá este miércoles (11:23 PM), explora la influencia de la legendaria actriz y las fuerzas que impulsaban la antigua locura.

El nombre Aerobic proviene del entrenamiento de astronautas del espacio. A diferencia de términos como Pilates y Yoga, que disfrutan de protección de copyright, el término Aerobic no lo está. En su núcleo, Aerobic se refiere a entrenamiento de resistencia. El documental destaca cómo la oleada de fitness fomentó un sentido de unidad y fortaleció la confianza de las mujeres.

Al principio, los movimientos se veían como "inestables y arriesgados", según la hija de un pionero. Sin embargo, junto con la emancipación, el deporte iba de la mano enThose days. The flashy, sparkly, and form-fitting leotards also symbolized self-determination.

Véronique de Villele y Debbie Moore, estrellas europeas de Aerobic y influencers del fitness, trajeron la onda desde EE. UU. a Londres y París con sus estudios. La actriz estadounidense y icono de Aerobic Sydne Rome recorrió Berlín y otras ciudades. Aún recuerda con cariño el nacimiento del movimiento en Alemania. "Las mujeres alemanas eran excepcionalmente fuertes. El único desafío era que insistían en abrir las ventanas incluso en los meses más fríos", comparte. Pero Alemania abrazó el Aerobic con más pasión que cualquier otro país.

Las mujeres de todas las edades se inspiraron a llevar una vida activa y a practicar deportes gracias a la tendencia. La música distintiva de Aerobic definió toda una década y se ajustó a la vibra de la era del disco. "No superando los 160 beats por minuto", dice Rome. "La música actúa como un motivador, igual que en el disco. Todo el mundo baila, y ésa es una de las claves del éxito del Aerobic". La música sigue siendo importante en el fitness, incluyendo en Zumba y otros entrenamientos de baile.

El Aerobic comenzó a perder su fuerza cuando la tendencia del Yoga de los años 90 tomó el relevo. Las mujeres finalmente tuvieron la oportunidad de respirar y mimar sus cuerpos con suavidad.

Jane Fonda, la icona del Aerobic, volvió a ponerse un atuendo deportivo frente a la cámara casi 30 años después de la cima de su primera serie de videos de fitness. A los más de 70 años, lanzó dos DVDs de entrenamiento.

