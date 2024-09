Explore el individuo creativo que convierte pelotas de tenis en muebles funcionales.

Al menos, ese es el objetivo de la ecodiseñadora belga Mathilde Wittock, que crea muebles a medida utilizando pelotas de tenis desechadas. Los chaise longues minimalistas y contemporáneos de Wittock no tienen cojines en absoluto, excepto por el acolchado de 500 pelotas de tenis colocadas meticulosamente. Sus bancos de un metro de largo siguen la misma línea, presumiendo alrededor de 270 pelotas que son tanto elegantes como estructuralmente sólidas.

"Tardan alrededor de 24 procesos de fabricación diferentes para producir una pelota de tenis, lo que tarda aproximadamente cinco días. Luego tiene una vida útil corta", compartió Wittock con CNN durante una llamada desde Bruselas. "Estaba investigando las pelotas de tenis porque yo misma jugaba al tenis, así que sé que hay mucha basura".

Se producen aproximadamente 300 millones de pelotas de tenis al año y casi todas terminan en vertederos, tardando más de 400 años en descomponerse. El US Open, que recently concluded, utiliza alrededor de 70,000 al año, con Wimbledon siguiendo de cerca con 55,000. Wittock estima que la vida útil de una pelota es de solo nueve juegos, dependiendo del nivel de tenis que se juegue. "Incluso si están contenidas dentro de su caja, si la caja ha sido abierta, el gas dentro de las pelotas de tenis se liberará con el tiempo", explicó. "Eventualmente, se desinflarán y no tendrás más opción que deshacerte de ellas".

Wittock tarda alrededor de tres a cuatro semanas en construir una silla, que vende por $2,900. Cada pelota se corta y se tiñe a mano, con colores cuidadosamente seleccionados para complementar el espacio del cliente. A través de numerosos ensayos y errores, logró manipular la forma de la pelota mientras ocultaba sus características distintivas. "Necesitaba encontrar una ensambladura que alterara la apariencia distintiva de las pelotas de tenis", dijo. "Es amarilla con líneas blancas. ¿Cómo distorsiono esa relación?".

La exploración de Wittock del potencial de diseño del equipo deportivo comenzó mientras estudiaba en la escuela de arte Central Saint Martins en Londres. "Estaba muy interesada en el diseño eco y de dónde obtenía mis materiales", le dijo CNN. "Y me di cuenta de que siempre era muy complicado rastrear la historia de los materiales. Nunca sabes de dónde vienen ni cómo se han procesado. Me enojé mucho con eso".

Hoy en día, Wittock obtiene todos sus materiales a través de donaciones de clubes de tenis. Las colecciones comenzaron modestamente, con solo 10 pelotas donadas a la vez, pero crecieron rápidamente. Ahora, trabaja con la Federación de Valonia en Bruselas, quienes le han dado todo su stock - alrededor de 100,000 pelotas. "Es suficiente para unos pocos meses", dijo. "Si las cosas se descontrolan. Tal vez nueve meses, porque tengo un ritmo de cortar pelotas de tenis. Puedo pasar por 1,800 por semana".

Pero sus objetivos van más allá de la creación. De hecho, Wittock le da aún más importancia a cómo se desmontan sus piezas. "Soy una ecodiseñadora", dijo. "El diseño eco es sobre circularidad. Puedes usar excelentes materiales con emisiones de carbono bajas o materiales reciclados, pero debes considerar el ciclo final del producto. Si no es un círculo y no puedes usar esos elementos de nuevo, no es diseño eco. Es incluso peor, porque son nuevos materiales". Al final del ciclo de vida del mobiliario de Wittock, puede desmontar las pelotas de tenis interconectadas (que no requieren cola para unir) para reciclarlas. La pelusa se puede quemar y el caucho se puede triturar para producir colchones para parques infantiles.

Su próximo desafío? Apuntar a los "tens of thousands of tennis clubs" en Norteamérica. "Tengo a mucha gente interesada en EE. UU.", dijo Wittock. "Estoy realmente pensando en ir allí y comenzar el reciclaje". Entonces, la próxima vez que veas un torneo, no te desanimes por las pelotas

