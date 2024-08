Explorar el potencial de la cohabitación como concepto residencial futuro

El mercado inmobiliario es difícil, el aislamiento está en aumento y la familia nuclear tradicional ya no es la única opción de estilo de vida. Es hora de explorar arreglos de vida innovadores, como proyectos de vivienda comunitaria que ofrecen más que un techo sobre tu cabeza.

La crisis habitacional en Alemania es un problema apremiante que mantiene despiertos a las personas y plantea preguntas críticas: ¿Cómo puede ser la vivienda justa y social en el futuro? ¿Qué tipo de vivienda deseamos y con quién queremos compartirla? Anne Weiss buscó respuestas a estas preguntas. Su búsqueda de "El Arreglo de Vida Perfecto" comenzó cuando el techo de su pequeño apartamento en Berlín se derrumbó, dejando un agujero del tamaño de un campo de fútbol y gotas constantes de yeso sucio. El apartamento también estaba mal aislado y earned el apodo de "Alaska" en invierno debido a su extrema frialdad.

Era hora de buscar algo nuevo, decidió Weiss. Pero no quería un apartamento corriente, le dijo a ntv.de. En cambio, quería explorar lo que había más allá del mercado inmobiliario altamente competitivo, donde podría estar limitándose y donde podrían existir nuevas posibilidades que no había considerado antes.

El mercado inmobiliario ha sido un campo de batalla durante años. Especialmente en las grandes ciudades, encontrar vivienda asequible se está volviendo cada vez más difícil. En 2023, el miedo a perder su apartamento ocupó el segundo lugar en la lista de "Miedos Alemanes". Como resultado, seis de cada diez personas temen no poder permitirse su apartamento o casa. Mientras tanto, se están produciendo cambios sociales. En 2022, el 41 por ciento de los hogares consistían en una sola persona, según la Oficina Federal de Estadística. Además, ahora hay muchos más modelos de estilo de vida que la clásica familia viviendo en un apartamento de tres habitaciones con cocina, baño y balcón.

En su experimento, Weiss probó conceptos de vivienda alternativos, elegidos principalmente por capricho y, por supuesto, por estándares ecológicos. Vivió en diversas variaciones de casas pequeñas, ayudó a cultivar un jardín para la producción de frutas y verduras autosuficientes en un pueblo ecológico y vivió en una yurta con un inodoro de compost en un entorno especialmente natural. A pesar de las diversas opciones de alojamiento, muchas de las formas de vida compartían una característica común: las personas habían decidido dar forma y organizar sus espacios y comunidades ellas mismas.

"Familia elegida" y apoyo comunitario en la vejez

En la mayoría de las grandes ciudades, ahora se están conectando redes de personas que quieren establecer un proyecto de vivienda o unirse a uno existente. Las formas de vida varían ampliamente, desde la vivienda compartida de mayores hasta casas multigeneracionales hasta comunidades de asentamiento que habitan sus propios pueblos. Las personas interesadas en la vida comunitaria vienen de todos los ámbitos de la vida y generaciones, dice Helene Rettenbach, quien ha asesorado proyectos de vivienda en sus primeras etapas durante 35 años y sigue activa para la asociación de apoyo "Vivir en comunidad para jóvenes y mayores" en Darmstadt.

Según Rettenbach, el enfoque está en dos grupos sociales. Por un lado, hay personas mayores, especialmente mujeres solteras, que no saben qué hacer después de que sus carreras profesionales lleguen a su fin. Quieren contribuir de manera significativa, no solo resolver crucigramas, por ejemplo, al participar en una comunidad. El miedo a la soledad en la vejez también juega un papel para muchos. A medida que sus círculos sociales se reducen y amigos y familiares se mudan, muchos quieren construir una red de apoyo cerca, pero requiere acción temprana para que sea sostenible más tarde.

El otro grupo consiste en jóvenes familias que a menudo desean más que un "vecindario normal donde las cosas pueden ir bien o no, y si surge una disputa, solo llama al abogado". Buscan estilos de vida alternativos, una "familia elegida" donde puedan tener voz en la composición.

Por supuesto, siempre surge la pregunta en tales proyectos de vida: ¿Cuanta cercanía se permite y cuanta distancia es necesaria? La respuesta a esto también influye en la arquitectura y a menudo hace que sea más difícil confiar en propiedades existentes. Sin embargo, ya sea nueva construcción o renovación, implementar ideas de vida siempre implica un gran esfuerzo financiero. La vida comunitaria no es necesariamente más barata que otras formas de vivienda, explica Rettenbach. Sin embargo, los espacios luego pueden adaptarse a las necesidades individuales, como cuanta privacidad y espacio compartido se necesita.

Esto lleva a soluciones creativas y inteligentes. Anne Weiss cuenta sobre su visita a una casa multigeneracional en el Cuadrante Climático de Bremen, donde las paredes en las unidades de vivienda individuales pueden desplazarse. Esto significa que los residentes no están obligados a mudarse a un nuevo entorno con una nueva fase de vida. Por ejemplo, si una pareja se separa o los hijos se mudan, el apartamento puede reducirse fácilmente de tamaño, creando nuevo espacio de vida.

Un enfoque responsable de la vivienda que no es principalmente orientado a la ganancia es el objetivo de la mayoría de los proyectos de vida. Quieren "romper este ciclo especulativo del mercado inmobiliario", dice Weiss. La sensación de seguridad también juega un papel importante para muchos: "Las personas que crean su propio espacio vital o están activamente involucradas en tal proyecto de manera creativa no solo experimentan autoeficacia. También es esta idea: puedo estirar las piernas, vivir en comunidad con satisfacción y no tengo que temer que me echen".

A pesar de todo, incluso en comunidades que parecen idílicas, no todo siempre es suave. También surgen disputas en las familias elegidas. Durante su experimento de vivienda, Weiss encontró que la mayoría de los proyectos de vida han encontrado una manera de resolver conflictos para que no termine como en apartamentos compartidos: hacer pucheros durante dos semanas o gritarse entre sí.

Rettenbach aconseja a los proyectos de vida autorganizados establecer reglas y estar dispuestos a seguirlas. Esto puede involucrar preguntas sobre cómo organizar la vida diaria, si las decisiones se toman por consenso o por mayoría. También puede registrarse qué objetivos persigue la comunidad, cómo quieren vivir de manera sostenible y qué cosas quieren compartir.

Primero, hay un aspecto que podría requerir cierta adaptación, especialmente para las personas que viven en edificios de apartamentos anónimos o en vecindarios aislados: "Es posible que experimentes un poco más de supervisión comunitária", sugiere Rettenbach. Como residente de un proyecto comunitario, ella siempre usa un casco mientras cicla. "Es obvio cuando entro al patio y puede que me pregunten al respecto". Sin embargo, para ella, no es gran cosa: "La comunicación desempeña un papel importante en los proyectos residenciales".

Ahora, Anne Weiss podría enfrentar pronto esta situación. Ella desea seguir viviendo con su compañero de piso, whose details are familiar to her book's readers. Together, they're on a quest to find "the perfect living space": "Hemos seleccionado dos comunidades de vida ecoamigables en el norte – sostenibles pero aún bien conectadas a la ciudad, habitadas por personas que adoptan y promueven el estilo de vida sostenible, tal como lo imaginamos".

