Explorando pingüinos y aves depredadoras entre los ganadores del concurso de fotografía de aves.

En su noveno año, esta competencia muestra el atractivo de la vida de las aves mientras ilumina los peligros a los que se enfrentan. La fotógrafa canadiense Patricia Homonylo se llevó el primer premio con una impactante imagen que muestra más de 4.000 criaturas aladas que murieron debido a colisiones con ventanas o superficies reflectantes en Toronto.

Un estudio publicado en agosto estima que más de mil millones de aves mueren anualmente en EE. UU. debido a colisiones con ventanas. Como fotoperiodista involucrada en la conservación con el programa de concienciación sobre la luz fatal (FLAP), que busca proteger a las aves de choques mortales, Homonylo pretendía retratar la desesperación. Con su equipo, dispuso a los muertos en círculos concéntricos, colocando a las aves más grandes en el centro.

Homonylo declaró: "Montamos esta impactante exposición para llorar las vidas perdidas y promover la comprensión pública. Espero que la gente se horrorice ante lo que ve y se anime a actuar utilizando vidrios seguros para aves y apoyando organizaciones como FLAP".

Para las aves, una superficie reflectante puede parecer una extensión de su entorno, lo que hace que muchas se lancen contra las ventanas sin control. Medidas como aplicar señales visuales, como pegatinas o recubrimientos seguros para aves, pueden mitigar las colisiones.

Esta competencia gana impulso gracias a los esfuerzos de conservación, habiendo colaborado con Birds on the Brink, una organización benéfica que financia proyectos de conservación de aves a nivel mundial. Según el último estudio de BirdLife International, casi la mitad de las especies de aves del mundo están disminuyendo, y una de cada ocho está al borde de la extinción.

Will Nicholls, director del Bird Photographer of the Year, habló con CNN sobre la competencia, explicando: "Visualizar la existencia de la vida silvestre en los árboles es la mitad de la batalla para despertar el interés por la naturaleza. Los seres humanos, como seres visuales, absorbemos significado de manera efectiva a través de la fotografía".

Fotógrafos de todo el mundo presentaron más de 23.000 imágenes en el concurso, compitiendo en ocho categorías distintas. El título de Joven Fotógrafo de Aves del Año fue para el fotógrafo español de 14 años Andrés Luis Domínguez Blanco por una vibrante instantánea de un trepador - un pequeño pájaro similar a un pájaro carpintero - descendiendo un roble en Grazalema, España.

Las fotos abarcan diversas especies de aves, entornos y comportamientos, que van desde lo humorístico hasta mensajes profundos. Según Paul Sterry, miembro de la junta de Birds on the Brink, "Una fotografía excepcional muestra ya sea excelencia artística o cuenta una historia convincente".

Viajar a diferentes lugares, muchos amantes de las aves participan en esta competencia para concienciar sobre la situación de la vida de las aves. Reconocer la importancia del vidrio seguro para aves en la reducción de las colisiones con ventanas, Homoylo aboga firmemente por su implementación generalizada durante sus viajes.

