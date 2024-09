"El Gran Desafío: Raab vs. Halmich"

- Explorando las ofertas de televisión para la próxima temporada de otoño.

Después de ocho años alejado de la televisión, el entretenedor Stefan Raab (57) regresa al ruedo el 14 de septiembre. Esta vez, se enfrentará por tercera vez a la ex campeona de boxeo Regina Halmich (47). Elton (53) será el encargado de supervisar el evento, mientras que Frank "Buschi" Buschmann (59) ofrecerá la narración. El esperado combate de boxeo entre Raab y Halmich se transmitirá en vivo por RTL. Se espera que apenas 15,000 espectadores asistan al enfrentamiento en el PSD Bank Dome de Düsseldorf.

"La guarida de los leones"

"La guarida de los leones", spin-off alemán de la serie británica "Dragons' Den", debutó en VOX en 2014. En cada episodio, los emprendedores presentan sus productos en busca del respaldo de un inversor. Judith Williams (52) regresa a su papel habitual en la próxima decimosexta temporada (todos los lunes), mientras que dos leones originales también reaparecerán: Frank Thelen (48) y Jochen Schweizer (67) en el episodio aniversario.

"El Talent Show Extraordinario"

Este talent show, programado para el otoño de 2024, tendrá a Katrin Bauerfeind (42) como presentadora. El concepto es el siguiente: cinco celebridades deben crear sus mini-espectáculos únicos basados en las sugerencias de los niños en cada episodio. El primer episodio de los cuatro se transmitirá en ProSieben a las 8:15 p.m. del 17 de septiembre (simultáneamente en Joyn).

"¿Quién está secuestrando mi show?"

El quiz show "¿Quién está secuestrando mi show?" regresó el 8 de septiembre (todos los domingos a las 8:15 p.m. en ProSieben, una semana antes en Joyn) para su octava temporada. En la temporada 7, Joko Winterscheidt (45) compitió contra Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (44) y Lena Meyer-Landrut (33). Ahora, Nina Chuba (25), Kurt Krömer (49) y el podcaster Tommi Schmitt (35) se unen a la lucha en seis nuevos episodios, junto con un invitado sorpresa del público en cada episodio. Los concursantes deben demostrar sus habilidades en various categorías, y los finalistas se enfrentarán al presentador en una batalla por la supremacía. Como en el pasado, Katrin Bauerfeind moderará las rondas finales.

"Germany's Top Talent"

La popular serie de casting "Germany's Top Talent" regresa con un nuevo lote de episodios. El jurado, compuesto por Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32), Beatrice Egli (36) y Loredana (28), completó las audiciones en Europa-Park en Rust. A partir del 18 de septiembre, el jurado, liderado por Dieter Bohlen, buscará al próximo superastro. Los nuevos episodios se emitirán en RTL todos los miércoles y sábados a las 8:15 p.m. Esta temporada tendrá solo 15 episodios, lo que la convierte en la más corta hasta ahora. Solo la final se transmitirá en vivo esta vez. El estreno estará disponible para ver en streaming en RTL+ una semana antes del debut en televisión.

Nueva temporada, nuevos coaches: Las icónicas sillas rojas de "The Voice of Germany" dan la bienvenida a nuevos rostros. Para la decimocuarta temporada del programa musical, Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) y Samu Haber (48) regresan como coaches. Completando el cuarteto está el cantante y compositor Kamrad (27), que debuta en "The Voice of Germany". Thore Schölermann (39) y Melissa Khalaj (35) regresarán como presentadores para esta temporada, y las Audiciones a ciegas comenzarán el 26 de septiembre (todos los jueves a las 8:15 p.m. en ProSieben, los viernes a las 8:15 p.m. en Sat.1 y en Joyn).

