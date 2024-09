Explorando la vacante que dejó Nasrallah en el liderazgo de Hezbollah.

Seis estructuras al sur de Beirut se derrumban en escombros tras intensas detonaciones, mientras el ejército israelí, según su propio anuncio, ataca la sede de la milicia chiita de Hezbolá. Tanto Israel como Hezbolá informan que su líder principal, Hassan Nasrallah, ha muerto como resultado de los ataques. La muerte de Nasrallah provoca sacudidas en todo el Oriente Medio.

¿Qué sigue para Hezbolá?

Con la muerte de su carismático líder, considerado la figura más fuerte de Líbano, Hezbolá parece decapitada. El experto en Oriente Medio Jannis Julien Grimm, de la Universidad Libre de Berlín, le dijo a ntv.de: "La muerte de Nasrallah es un golpe significativo infligido por los israelíes a Hezbolá, con repercusiones que van más allá de Líbano". La falta de líder y la casi total eliminación de su élite dirigente generan incertidumbre sobre quién dentro de Hezbolá tiene ahora la autoridad para emitir órdenes, incluso en posibles ataques contra Israel. Es posible que esperen instrucciones de Irán, su principal patrocinador y respaldo. Sin embargo, la respuesta de Irán remains por verse. No obstante, es innegable que Hezbolá se encuentra en su estado más débil y acallado en años después de una serie de ataques israelíes devastadores.

¿Nominará la milicia a un sucesor?

Es probable que esto sea un tema de tiempo. Hezbolá generalmente selecciona a sus líderes a través de procedimientos secretos y complejos. "Hezbolá no carece de posibles sucesores", aconseja Grimm a ntv.de. Sin embargo, se rumorea un nombre para la sucesión: Haschim Safi al-Din, jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, se considera el candidato más probable. Es primo de Nasrallah y cuñado del influyente general iraní Qassem Soleimani, asesinado en un ataque con drones de EE. UU. en 2020. Safi al-Din se cree que ha sido preparado para un papel de liderazgo dentro de Hezbolá desde la década de 1990. Según informes de medios árabes, Recently, he was responsible for financial affairs and daily operations within the militia.

¿Cuál es la importancia de la muerte de Nasrallah?

Nasrallah era una figura clave en el llamado "Eje de la Resistencia", una coalición en la que Irán lucha junto a milicias aliadas en la región contra su archienemigo declarado, Israel. Era percibido como el segundo al mando después del líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Según Grimm, Nasrallah podría haber asumido el papel de sucesión espiritual de Khamenei para la alianza, ya que no hay otras figuras carismáticas en Irán que puedan asumir ese papel. Grimm le dijo a ntv.de: "Si el anciano Khamenei hubiera renunciado o muerto, la liderazgo espiritual del 'Eje de la Resistencia' podría haber pasado a Nasrallah, ya que no hay otras figuras carismáticas en Irán que puedan asumir ese papel".

Anthony Samrani, director del periódico libanés "L'Orient Le Jour", argumentó que el asesinato fue más significativo que el de Soleimani en 2020 y Osama bin Laden, líder de la red terrorista Al-Qaeda y artífice de los ataques del 11 de septiembre en EE. UU. Nadav Pollak, profesor de la Universidad Reichman de Israel, escribió: "Era nuestro Bin Laden, multiplicado por 10. Durante más de 30 años, orquestó ataques terroristas contra nuestros civiles mientras ayudaba a otras organizaciones terroristas a refinar sus técnicas de asesinato contra nosotros". Para sus seguidores, Nasrallah era casi divino.

¿Cuáles son las implicaciones para el conflicto con Israel?

El resultado sigue siendo incierto, ya que hay múltiples escenarios posibles. La organización actual sin líder podría intentar responder a este ataque de manera enérgica, incluso como muestra de resiliencia, lanzando ataques coordinados de la milicia en Iraq y Yemen, o incluso desde Irán mismo.

Si Hezbolá no se retira de la frontera sur con Israel como se exige, no se puede descartar una ofensiva limitada de las fuerzas terrestres israelíes para mantener la presión sobre la milicia. Sin embargo, tales enfrentamientos podrían resultar ventajosos para Hezbolá, que una vez lideró una especie de guerra de guerrillas contra Israel en el sur. Dado que Hezbolá y Hamas han sido significativamente debilitados en el conflicto de Gaza, la milicia hutí en Yemen podría potencialmente ganar protagonismo como aliado de Teherán.

¿Cuál es el impacto de la muerte de Nasrallah en Líbano?

En la pequeña nación mediterránea azotada por un vacío de gobierno durante más de dos años, la muerte de Nasrallah deja un vacío de poder. Hasta el momento, no hay indicaciones de Irán, principal patrocinador y respaldo de Hezbolá, para llenar ese vacío. Por lo tanto, también es posible una nueva lucha por el poder entre diferentes grupos en el país dividido por confesiones. Oponentes de Hezbolá podrían ver ahora una oportunidad para desmantelar permanentemente las estructuras de Hezbolá dentro del estado y fortalecer el control del gobierno. Sin embargo, también podría resultar en una mayor destabilización del país, encendiendo nuevos conflictos sectarios y condiciones caóticas en general. Líbano soportó una brutal guerra civil de 1975 a 1990.

