"Explorando 'La Sustancia': Intuencias sobre la impresionante nueva oferta cinematográfica de Demi Moore"

Al examinar más de cerca, este esfuerzo de la directora francesa Coralie Fargeat (cuyo primer trabajo, "Revenge" de 2017, fue aclamado por la crítica) resulta ser una historia de advertencia feminista y autoconsciente que muestra vívidamente los peligros de perseguir la juventud sin sentido.

La trama principal del filme es sencilla: la renombrada actriz y gurú del fitness Elisabeth Sparkle (interpretada por Demi Moore en una actuación bombástica) tiene una estrella en el Paseo de la Fama y un popular programa de ejercicios. La historia comienza con su cumpleaños número 50, solo para descubrir que está siendo despedida por Harvey (Dennis Quaid), un odioso y vulgar magnate de la industria del entretenimiento.

A medida que Elisabeth se sumerge en la desesperación, encuentra una droga clandestina llamada la Sustancia, que promete restaurar su juventud y vigor, aunque con algunas condiciones. Entra Sue, interpretada por Margaret Qualley, una joven voluptuosa y animada "alter ego" que tiene la intención de revivir la antigua prominencia de Elisabeth. Sin embargo, deben cumplir con ciertas reglas no negociables impuestas por la misteriosa corporación que proporciona la Sustancia. Como era de esperar, el equilibrio no dura mucho.

La secuencia posterior muestra la obsesiva búsqueda de Elisabeth por mantener su estatus, frente a la creciente dependencia de Sue del afecto que recibe de los que la rodean. Culmina en un acto climático que redefine el término "baño de sangre".

En una entrevista con CNN's Christiane Amanpour, Fargeat reveló que a medida que envejecía en sus 40 años, comenzó a tener "pensamientos locos y violentos de que su vida iba a terminar, de que a nadie le interesaría más, de que no tendría ningún valor. Y realmente se dio cuenta de cuán violentos y poderosos eran esos pensamientos".

Fargeat continuó diciendo que quería que la película expresara la violencia presente en cómo la sociedad representa y retrata a las mujeres, lo que llevó a la naturaleza gráfica del contenido. "Quería empujar los límites y no contenerme. Esta es la forma en que internalizamos tanta violencia. Esta es la forma en que es enfermizo y extremo".

Moore habló sobre el tema, diciendo que "The Substance" no solo destaca el abuso que la sociedad y el mundo infligen en las mujeres mayores, sino también el autoabuso que las mujeres y los hombres se infligen a sí mismos.

"Había un estándar de belleza más estricto que existía, y yo sí...tuve experiencias humillantes en varias películas antes de tener hijos, donde me dijeron que perdiera peso", Recently recounted Moore in "The Interview" podcast from The New York Times. "Those were humiliating experiences, but the true violence was what I was doing to myself, the way in which I tortured myself, did extreme crazy exercise, weighed and measured my food because I was attributing all of my value to how my body was, how it looked, and giving other people's opinions more power than myself."

Fargeat luego explicó que pretendía que los dos personajes, Elisabeth y Sue, simbolizaran las diferentes voces dentro de nosotros que pueden ser increíblemente violentas y conflictivas, susurrando pensamientos dañinos como "No eres lo suficientemente buena, no eres lo suficientemente hermosa, no eres lo suficientemente sexy", porque esto se nos graba continuamente en la cabeza y se ve en la sociedad.

Moore también habló sobre las escenas de desnudo de la película, que no parecieron gratuitas. "Al entrar en ella, estaba muy claro... el nivel de vulnerabilidad y crudeza que realmente se requería para contar la historia", dijo. "Y fue una experiencia muy vulnerable y requirió mucha sensibilidad y mucha conversación sobre lo que estábamos tratando de lograr".

El empaquetado sofisticado de la Sustancia, que implica inyecciones, refleja el atractivo de la solución rápida de las tendencias actuales, como Ozempic, y recuerda la famosa comedia oscura "Death Becomes Her" de 1992, que protagonizaron Meryl Streep y Goldie Hawn, y pronto será revivida en un musical de Broadway.

"The Substance" puede recordar ciertos títulos conocidos, pero logra sentirse fresco y distintivo. Qualley y Quaid, que a menudo discuten las presiones del envejecimiento en Hollywood, ofrecen interpretaciones destacadas.

"The Substance" recibió elogios de la crítica en su debut en el Festival de Cine de Cannes de este año, siendo nominada para la Palma de Oro y ganando el premio a la mejor sceneggiatura. Anteriormente este mes, ganó el premio del público del Midnight Madness en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

"The Substance" se está proyectando actualmente en los cines.

La exploración de la película sobre las presiones sociales y la persecución de la juventud se transforma en un espectáculo de entretenimiento cautivador, que involucra a los espectadores en sus temas provocativos. La obsesión de Elisabeth por mantener su estatus y la lucha de Sue por su identidad se convierten en aspectos cautivadores del valor de entretenimiento general de la película.

