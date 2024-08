Explorando el impacto potencial: Los dietistas se pronuncian sobre los videos de consumo de alimentos controvertidos etiquetados como mukbangs.

Comer grandes cantidades de comida de una sola vez no suele ser saludable en las comidas regulares, pero los videos que muestran esta práctica, conocida como "mukbang", han acumulado casi 5.8 millones de vistas. El término "mukbang" proviene de la combinación de las palabras coreanas "meokda", que significa comer, y "bangsong", que se traduce como transmisión. Los videos de mukbang suelen involucrar a una persona consumiendo grandes cantidades de comida mientras charla con su audiencia en línea, todo captado en cámara.

El interés por el mukbang ha aumentado significativamente, especialmente en YouTube y TikTok, con creadores de contenido utilizando con frecuencia el término en sus videos "come conmigo" o "ten una comida conmigo". Para mediados de agosto, había más de 4 millones de videos de TikTok utilizando el hashtag mukbang.

Los videos de mukbang presentan a influencers, algunos con millones de seguidores, disfrutando de una variedad de alimentos con texturas en cámara, lo que permite a los oyentes escuchar sus sonidos de boca llena de sorbos y crujidos. Algunas combinaciones de alimentos son inesperadas e incluso poco apetitosas, pero los espectadores parecen no poder apartar la vista.

Los profesionales médicos, como los dietistas, han expresado preocupaciones sobre el posible impacto de esta tendencia en los espectadores.

¿Qué explica la popularidad del mukbang?

El término "mukbang" comenzó a ver un aumento en las búsquedas en YouTube a principios de 2015, según Google Trends, y su popularidad no ha disminuido desde entonces. Para las búsquedas en la web fuera de la plataforma, el término alcanzó su punto máximo al comienzo de la pandemia global de coronavirus en marzo de 2020.

Los espectadores pueden sentirse atraídos por los videos de mukbang para experimentar una sensación de conexión, como si estuvieran sentados frente a la mesa del creador de mukbang, argumentó Grace Derocha, una dietista registrada en Michigan.

"Kieanna", una creadora de contenido de mukbang con más de 1 millón de seguidores, revela que sus videos más populares suelen mostrar alimentos que producen sonidos ASMR. Empezó su viaje de mukbang como espectadora hace ocho años y ahora graba alrededor de tres a cinco videos por semana desde su coche, probando una amplia variedad de platos de cadenas de restaurantes populares o desde casa después de preparar comidas. A veces experimenta con comidas poco comunes como pizza recubierta de caramelo o perritos calientes recubiertos de caramelo para sorprender a su audiencia con sonidos crujientes y reacciones sorprendidas, explica.

“A muchas personas les gusta usarlo simplemente como entretenimiento”, compartió. “A veces solo dicen que la comida se ve bien”.

Preocupaciones de los dietistas sobre el mukbang

Un estudio publicado en enero de 2020 analizó más de 5.000 videos de mukbang en YouTube y encontró que aquellos que eran menos saludables, como los que mostraban un consumo excesivo de comida en un corto período de tiempo o mostraban alimentos reactivamente picantes o poco apetitosos que podrían inducir incomodidad o daño, recibieron significativamente más vistas que los videos menos extremos.

Derocha teme que los videos más extremos podrían potencialmente inducir a algunos espectadores a comer en exceso o evitar ciertos alimentos, o incluso llevar a deficiencias nutricionales.

Las personas que sufren de trastornos en su relación con la comida podrían usar estos videos para satisfacer la ilusión de comer sin consumir realmente comida, indicó Suzanne Fisher, una dietista registrada en Florida que trabaja con pacientes que buscan mejorar su relación con la comida.

“Creo que mucho de esto es casi de naturaleza voyeurística, romanticizando lo que sería como consumir una cantidad tan grande de comida”, compartió Fisher.

Los espectadores que no pueden discernir lo que ocurre fuera de la cámara pueden creer que la comida se está comiendo, pero el creador de mukbang podría estar escupiendo entre tomas, señaló Fisher adicionalmente.

Kieanna dijo que intenta ser transparente con su audiencia en la sección de comentarios, revelando que con frecuencia no consume toda la comida mostrada y realiza ejercicios fuera de la cámara.

“Hay mucho happening detrás de escena de eso”, explicó. “Creo que la gente debería simplemente usarlo como entretenimiento y no tomárselo demasiado en serio porque, al final del día, es solo una plataforma de redes sociales. Las redes sociales no son necesariamente reales, así que no se puede creer todo lo que se ve”.

No todos los mukbangs son iguales

Algunos videos de mukbang podrían tener una influencia positiva, como aquellos que animan a otros a probar recetas más saludables, señaló Derocha. "Podría servir potencialmente como inspiración para que alguien salga de su zona de confort y pruebe algo nuevo".

Rosemarie Dehesa es una creadora de contenido con más de medio millón de seguidores en TikTok y ha publicado videos de mukbang que incluyen cocina, comida y ejercicio desde 2022. Le gusta crear y compartir el contenido de mukbang para conectarse con otros que comparten su pasión por la comida a nivel mundial, dijo.

“La comida une a la gente”, compartió. “Mientras el contenido sea positivo y entretenido, creo que no hay problema”.

"La gente a menudo pregunta, '¿Cómo mantienes una figura tan fantástica?' Simplemente aseguro que soy consistentemente activa", mencionó Dehesa. Sigue una estrategia de restricción periódica de calorías, cumple con su objetivo diario de pasos y realiza casi 3 horas de ejercicio al día.

“Hago un punto de ser directa al respecto, ya que es una parte importante de mi vida - comida y fitness. Realmente disfruto de ambas”, compartió.

Derocha destacó la importancia de los objetivos de salud personal, que pueden diferir de la presencia en línea de alguien más. Equilibrar el hambre con una combinación de alimentos nutritivos y los "tratamientos" deseados es clave, sugirió.

Mantener la conciencia durante las sesiones de mukbang

Cada persona tendrá una experiencia única con los mukbangs, señaló Alex D’Elia, una dietista de NYC que se especializa en nutrición y salud mental.

“Creo que todo se reduce a la autoconciencia y la responsabilidad como espectador - identificar tus propios desencadenantes y reconocer si algo se vuelve obsesivo”, aconsejó D’Elia.

D’Elia sugirió practicar la mindfulness durante la visualización de videos y tus comidas diarias. Toma nota de cómo diferentes alimentos afectan tu bienestar mental.

"Si te sientes cansado durante el día o irritable, tómate un momento para revisar. ¿Cuándo fue mi última comida? ¿Qué comí? ¿Fue equilibrada?" sugirió D’Elia. Utiliza estas reflexiones como punto de referencia para determinar "parece que me siento así después de consumir esto; veamos cómo me siento cuando consumo de manera diferente".

Los mukbangs a menudo destacan alimentos basura o fritos que son atractivos de ver debido a su satisfactorio crujido. Fisher recomendó ver la comida como un espectro en lugar de etiquetar ciertas opciones como "malas".

"No estoy sugiriendo que te des un festín de comida frita en cada comida, pero también ten cuidado de menospreciar cada comida que llega", sugirió Fisher. "Encontrar el equilibrio en tu estilo de vida es vital en este sentido".

A pesar de que los profesionales médicos expresan preocupaciones sobre el posible impacto de los mukbang en la salud de los espectadores, algunos espectadores están atraídos por los videos por entretenimiento o para experimentar un sentido de conexión. Por ejemplo, Kieanna, una creadora de mukbang popular, revela que sus videos más vistos a menudo presentan sonidos de comida ASMR.

La popularidad de los mukbang se puede atribuir a su capacidad para ofrecer una sensación de conexión y entretenimiento, ya que los espectadores se sienten como si estuvieran compartiendo una comida con el creador. Este disfrute de la comida en cámara puede llevar a veces a combinaciones de comida inesperadas que mantienen a los espectadores interesados, como la pizza recubierta de caramelo o los perros calientes de Kieanna. Sin embargo, es importante que los espectadores mantengan conciencia de su salud, ya que los videos de mukbang extremos podrían fomentar involuntariamente la ingesta excesiva o hábitos alimenticios desordenados.

Lea también: