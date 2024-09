Exploración de las posibilidades de un contrato de ahorro de vivienda:

A veces, las personas se inscriben en un contrato de bauspar, ya sea como un movimiento de los padres o una ambición futura: obtener un préstamo hipotecario. No todos los individuos están seguros de su deseo de poseer una propiedad a largo plazo. Y aunque lo hagan, los planes cambian. Esto no es un gran problema en última instancia. El saldo acumulado de este plan es relativamente flexible, mientras que el préstamo hipotecario bauspar está dentro de ciertos límites. Con un contrato de bauspar:

1. Utilización para Adquisición o Renovación de Propiedad

Según las condiciones generales de los contratos de bauspar (ABB) y la Ley de Cajas de Ahorro, el propósito de un contrato de bauspar es para usos residenciales. Esto lo diferencia de los contratos de ahorro tradicionales, indica Christian König de la Asociación de Cajas de Ahorro Privadas.

El saldo y el préstamo hipotecario bauspar pueden utilizarse para diversos fines, como la adquisición o construcción de propiedad residencial, mantenimiento o mejora de una propiedad, adquisición de terrenos de construcción, desarrollo de áreas residenciales, redención de un préstamo de construcción o adquisición de participaciones en fondos inmobiliarios.

Cuando se utiliza de esta manera, los ahorradores no tienen que preocuparse por perder su asignación de vivienda otorgada por el estado. En cualquier otro uso, se tendría que reembolsar, menciona Niels Nauhauser del Centro de Consumidores de Baden-Württemberg. Sin embargo, esto solo se aplica a un máximo de 70 euros en asignación por año.

2. Mantener el Saldo tal como está

Si un contrato califica para la asignación (ahorros suficientes para reclamar el préstamo hipotecario bauspar), no es necesario utilizarlo inmediatamente. También es posible dejar el contrato dormido durante algún tiempo. Esto es particularmente aconsejable si no se desea comprar una propiedad actualmente, pero su compra es inminente y se necesitará la cantidad de bauspar en ese momento, aconseja una página de información de un banco de ahorros. Después de la asignación, los ahorradores tienen al menos 10.5 años para aún utilizar el contrato para fines residenciales, según Christian König.

Sin embargo, si está claro que no se requerirá la adquisición o renovación de una propiedad y no hay otro uso residencial para el contrato de bauspar, el saldo puede dejarse esencialmente en el contrato. Sin embargo, si es beneficioso o no, depende de la situación, según Nauhauser. En general, las tasas de interés de los ahorros son peores allí que, por ejemplo, en depósitos diarios o a plazo fijo. Sin embargo, según el Centro de Consumidores NRW, algunos contratos de bauspar más antiguos ofrecen buenas tasas de interés - a veces también hay la opción de intereses adicionales.

3. Continuar los Ahorros

Después de la asignación, el contrato de bauspar generalmente puede continuar. Aunque la cantidad máxima de ahorros está fijada en la firma del contrato, puede aumentarse con el acuerdo de la caja de ahorros, indica Christian König. "Esto puede ser sensato si la cantidad de bauspar originalmente acordada ya no es suficiente para el proyecto ahora planeado", dice el banco de ahorros. En este caso, los ahorradores deben concertar una cita con su banco o caja de ahorros.

4. Transferir a Terceros

Si no tienes uso para el contrato de bauspar, pero tus hijos, nietos, sobrinos o otros familiares podrían beneficiarse del dinero para su proyecto de construcción, el contrato puede transferirse con el acuerdo de la caja de ahorros. Los beneficiarios se benefician de los esfuerzos de ahorro anteriores y pueden alcanzar la asignación más rápidamente.

Por cierto: En caso de muerte de un ahorrador de la caja de ahorros, sus herederos o personas nombradas en el contrato asumen automáticamente los derechos del ahorrador de la caja de ahorros y pueden continuar ahorrando o solicitar el préstamo.

5. Solo retirar el saldo

Si un contrato de caja de ahorros es elegible para la asignación, los ahorradores de la caja de ahorros pueden retirar su saldo y solicitar el préstamo hipotecario. Sin embargo, la solicitud de préstamo es opcional, dice König. Aquellos que eligen no solicitar simplemente recibirán el saldo con intereses, menos los costos de conclusión y administración, así como cualquier prima de construcción de vivienda recibida. "En este caso, el contrato termina después de que hayas recibido tu saldo", dice König.

6. Rescisión

"Alternativamente, el contrato puede rescindirse en cualquier momento", dice König, ya sea que el contrato sea elegible para la asignación o no. "En este caso, el ahorrador de la caja de ahorros pierde el derecho al préstamo y la prima de construcción de vivienda". Se aplican excepciones en ciertos casos de dificultades de los clientes.

Ahorro para un Día de Raina

Aunque no estés planeando utilizar tu saldo de bauspar para la adquisición o renovación de una propiedad de inmediato, puede actuar como un fondo de emergencia. La flexibilidad del saldo lo convierte en una opción adecuada para ahorrar para gastos imprevistos.

Transición a Otras Oportunidades de Inversión

Si tu situación financiera cambia o encuentras mejores oportunidades de inversión con mayores rendimientos, es posible que consideres transferir tu saldo de bauspar a otras formas de inversión. Sin embargo, es crucial sopesar los posibles rendimientos en relación con los riesgos potenciales y considerar buscar asesoramiento financiero experto antes de tomar una decisión.

Lea también: