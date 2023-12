Explicación de las primarias presidenciales estadounidenses de 2024

Es un proceso tortuoso que ha evolucionado a lo largo de la historia del país y sigue evolucionando en la actualidad.

Esto es lo que hay que saber:

¿Qué son las primarias?

Es una elección para seleccionar a los candidatos, normalmente de un partido político concreto, que aparecerán en la papeleta de las elecciones generales.

¿Quién se presenta a las primarias?

Para los demócratas, Joe Biden es el presidente en ejercicio y se presenta a la reelección, lo que le convierte en el candidato titular.

Los titulares rara vez se enfrentan a una competencia seria. Hay algunos demócratas que le desafían en las primarias demócratas, como el representante Dean Phillips de Minnesota y la escritora Marianne Williamson. Pero aún no han generado mucho apoyo, al menos en las encuestas de opinión.

Para los republicanos, el ex presidente Donald Trump es desde hace tiempo el favorito, lo que significa que en las encuestas aparece con ventaja sobre otros cinco candidatos que siguen en liza.

Trump, como ex presidente, también proyecta parte del poder de un titular, aunque perdió las últimas elecciones. La suya es la primera campaña seria de un ex presidente por la nominación de su partido desde que Teddy Roosevelt intentó y fracasó en su intento de recuperar la nominación republicana en 1912.

Los republicanos contrarios a Trump parecen interesados en dos opciones principales: la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el gobernador de Florida Ron DeSantis. Haley ha tenido mejores encuestas en Nuevo Hampshire y DeSantis se ha centrado en Iowa. El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson han tenido más problemas para conseguir apoyos.

¿Quién puede votar en unas primarias presidenciales?

Varía según el estado. Por lo general, las primarias se celebran en colegios electorales como cualquier otra elección.

Pero algunos estados tienen "primarias abiertas", lo que significa que cualquier votante registrado puede votar en las primarias demócratas o republicanas. Otros estados tienen "primarias cerradas", lo que significa que sólo las personas inscritas en un partido político concreto -generalmente republicanos o demócratas- pueden votar en las primarias de ese partido.

Otros ofrecen la posibilidad de inscribirse el día de la votación, lo que básicamente abre las primarias a la mayoría de los votantes inscritos.

¿Cuándo se celebran las primarias presidenciales?

La primera fecha del calendario de primarias presidenciales es el 15 de enero, aunque técnicamente no se trate de una primaria.

Ese día, en Iowa, los miembros del Partido Republicano se reúnen en actos llamados caucus, donde escuchan discursos de los partidarios de una campaña y luego votan por su candidato preferido. A diferencia de las primarias en otros estados, estos actos son supervisados por los partidos estatales y no se celebran como unas elecciones normales.

Los demócratas también se reunirán ese día en Iowa, pero su voto para presidente se realizará por correo y finalizará el 5 de marzo.

En algunos estados, las primarias presidenciales se celebran en una fecha y las primarias para otros cargos se realizan más adelante en el año. Consulte el calendario completo.

Después de Iowa, Nuevo Hampshire celebra sus "primeras primarias del país" el 23 de enero, aunque los demócratas no sancionan el evento. Los demócratas quieren que su primera primaria oficial tenga lugar el 3 de febrero en Carolina del Sur, que es un estado más diverso racialmente, y el primer lugar donde Biden ganó una primaria en 2020. A continuación, se celebrarán las primarias de Nevada el 6 de febrero.

El calendario se extiende a partir de ahí. Los republicanos compiten en los caucus de Nevada el 8 de febrero y en Carolina del Sur el 24 de febrero.

¿Los ganadores en Iowa y New Hampshire suelen ganar la nominación del partido?

No necesariamente. En 2020, Biden no ganó ni Iowa ni New Hampshire, pero su campaña se reseteó en Carolina del Sur y llegó a la nominación demócrata y a la Casa Blanca.

En 2016, Donald Trump perdió Iowa pero ganó New Hampshire, de forma similar al también republicano Mitt Romney en 2012.

En 2008, el demócrata Barack Obama ganó Iowa, pero perdió New Hampshire. El republicano John McCain perdió Iowa ese año, pero ganó New Hampshire.

El último candidato que ganó tanto en Iowa como en New Hampshire y llegó a la Casa Blanca fue el demócrata Jimmy Carter en 1976, aunque técnicamente quedó segundo en Iowa, por detrás de los "no comprometidos."

Si varios candidatos ganan en las primarias de los partidos en diferentes estados, ¿cómo se determina el candidato presidencial definitivo?

Los votantes eligen a los candidatos, pero en realidad están eligiendo a los delegados para las convenciones de los partidos, que se celebran en verano.

Los delegados pueden repartirse mediante un sistema en el que el ganador se lo lleva todo, lo que significa que el candidato más votado en las primarias de un estado obtiene todos los delegados de ese estado, o pueden repartirse proporcionalmente a los resultados de las elecciones primarias. Algunos estados tienen umbrales por los que todo candidato que obtenga más de un determinado porcentaje de votos -por ejemplo, el 20%- puede tener derecho a delegados.

Actualmente, los demócratas reparten todos sus delegados proporcionalmente.

Las normas republicanas de este año exigen, en general, que los estados con primarias y asambleas electorales antes del 15 de marzo repartan los delegados proporcionalmente. Los estados con primarias y caucus después del 15 de marzo pueden cambiar a un formato en el que el ganador se lo lleva todo.

¿Cuándo sabremos qué candidato tiene suficientes delegados para ser el nominado del partido?

Habrá que ver cómo se desarrollan las primarias.

No pierdas de vista el Supermartes, el 5 de marzo. Aunque todavía no habrá suficientes delegados sobre la mesa para hacerse con la nominación, esa es la noche con el mayor bote de delegados, en la que los republicanos de 16 estados y territorios votarán al presidente.

Puede que haya que esperar hasta mayo o junio para que un candidato consiga los votos suficientes para hacerse con la nominación de su partido. Las últimas primarias presidenciales se celebran el 4 de junio.

¿Qué ocurre si ningún candidato obtiene la mayoría de delegados en las primarias?

En la mayoría de los casos, los delegados deben estar "ligados" (término republicano) o "comprometidos" (término demócrata) a un candidato concreto de cara a la convención.

Una parte muy pequeña de los delegados de ciertos estados y territorios del bando republicano son "no vinculados". Estos pocos delegados pueden apoyar a quien elijan al inicio de la convención.

Los demócratas tienen delegados "no comprometidos" -los peces gordos del partido-, pero no votan en la primera ronda de votaciones en la convención si pueden influir en el resultado.

Si después de la votación de los delegados no hay un ganador claramente mayoritario, se celebran rondas de votación adicionales en las que los delegados no comprometidos se convierten en no comprometidos para poder elegir al candidato. Esto es lo que se conoce como una "convención negociada".

Cuando decimos que esto es raro, queremos decir que no ocurría desde 1952.

¿Cómo surgió este proceso?

Ha evolucionado a lo largo de la historia del país. Antes eran las delegaciones del Congreso las que elegían a los candidatos presidenciales.

La primera elección en la que hubo convenciones políticas para los miembros de un partido fue en 1832, cuando Andrew Jackson ganó la Casa Blanca. La primera convención la celebró el efímero y desaparecido Partido Antimasónico.

La tendencia a centrarse en las elecciones primarias y hacer el sistema más democrático se inició tras la violencia en la Convención Nacional Demócrata de Chicago en 1968, cuando los líderes del partido se decantaron por el entonces vicepresidente Hubert Humphrey en lugar del candidato antibelicista Eugene McCarthy. (Humphrey perdió contra Richard Nixon).

¿Dónde y cuándo son las convenciones de 2024?

La Convención Nacional Republicana se celebrará del 15 al 18 de julio en Milwaukee.

La Convención Nacional Demócrata se celebra del 19 al 22 de agosto en Chicago.

¿Hay primarias que no estén tan centradas en los partidos políticos?

Sí, pero no para el cargo de presidente.

Un número creciente de estados está experimentando con primarias no partidistas, en las que todos los votantes y candidatos participan en una elección primaria y los primeros clasificados, independientemente de su afiliación partidista, se enfrentan el día de las elecciones.

Estas primarias no partidistas, que se celebran en las elecciones estatales al Senado, a la gobernación y a la Cámara de Representantes, no se utilizan en las elecciones presidenciales.

California, Nebraska y Washington utilizan el sistema de los dos primeros. Alaska tiene un sistema de cuatro candidatos.

Luisiana tiene las llamadas "primarias jungla". Todos los candidatos a cargos locales, estatales o federales figuran en la papeleta electoral del día de las elecciones y, si ningún candidato obtiene la mayoría, los dos primeros clasificados participan en una segunda vuelta.

¿Habrá candidatos presidenciales de terceros partidos?

Sí, es probable que el Partido Verde tenga un candidato presidencial en la mayoría de los estados, y el Partido Libertario espera estar presente en las papeletas de los 50 estados. Estos partidos elegirán a sus candidatos en sus propias convenciones.

Sin embargo, la última vez que un tercer partido o un candidato independiente obtuvo votos electorales en unas elecciones generales fue en 1968.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com