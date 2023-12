Expertos de la OMS analizan de nuevo los efectos del aspartamo sobre la salud

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud analizó este mes los posibles efectos cancerígenos del edulcorante. Otro comité de la OMS y las Naciones Unidas, el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios, está actualizando su evaluación de riesgos, incluyendo lo que considera una ingesta diaria aceptable. Sus conclusiones no se han hecho públicas; se darán a conocer conjuntamente el 14 de julio.

El aspartamo es un edulcorante habitual en bebidas como Coca-Cola Zero Azúcar, Coca-Cola Light, Sprite Zero, Pepsi Zero Azúcar y Mountain Dew Zero Azúcar. También se encuentra en chicles, pastillas para la tos e incluso en algunos dentífricos, entre otros productos. El edulcorante ha sido revisado en múltiples ocasiones por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., que afirma que el aspartamo es seguro para la población general.

La FDA actualizó su sitio web sobreel aspartamo y otros edulcorantes antes del análisis de la OMS; afirma que supervisa los últimos avances científicos y los niveles de exposición de los consumidores a los edulcorantes y califica el aspartamo de "uno de los aditivos alimentarios más estudiados en el suministro de alimentos humanos".

Ambos comités de la OMS están formados por expertos sanitarios independientes de todo el mundo. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer examinó las investigaciones existentes para evaluar si el aspartamo es peligroso, y el informe del Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios proporcionará recomendaciones sobre la cantidad de aspartamo que una persona puede consumir sin peligro.

Según Qi Sun, profesor asociado de Nutrición y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, la gama de carcinógenos del Comité de Investigación del Cáncer es amplia. Por ejemplo, considera los dispositivos móviles "posibles carcinógenos", una clasificación que indica que un producto tiene vínculos "limitados" con el cáncer en humanos.

Pero Sun afirma que los consumidores no tienen por qué preocuparse. La cuestión de si el aspartamo puede considerarse carcinógeno "se reduce al tipo de pruebas que tengamos", dijo.

"Creo que las pruebas son bastante escasas como para afirmar en uno u otro sentido que el aspartamo es cancerígeno o para sugerir que el aspartamo no es tan cancerígeno", dijo.

"James Farrell, oncólogo gastrointestinal de la Facultad de Medicina de Yale, se refirió a la seguridad del aspartamo. "Y las personas que han planteado esta cuestión tienen una razón objetiva para hacerlo. Lo han analizado desde una perspectiva médica y científica... así que creo que sería una tontería ignorarlo".

Las autoridades sanitarias estadounidenses ya habían expresado su preocupación por el hecho de que la OMS realizara dos revisiones distintas mucho antes de las reuniones de este mes.

En una carta enviada en agosto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. afirmó que las revisiones simultáneas del aspartamo por parte de la OMS podrían dar lugar a determinaciones contradictorias que "socavarían gravemente" la confianza en el proceso científico e "inflamarían el actual clima de escepticismo público sobre la validez de la ciencia y el proceso científico".

El HHS argumentó en su carta que el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios debería ser el único revisor del riesgo de cáncer del aspartamo en los alimentos.

En respuesta, la OMS dijo que las revisiones de los grupos serían complementarias. El comité de investigación sobre el cáncer, que no ha analizado previamente el aspartamo, evaluaría su potencial peligro cancerígeno. El comité de aditivos alimentarios actualizaría su evaluación de riesgos, incluyendo lo que considera una ingesta diaria aceptable de aspartamo. Según la OMS, la conclusión del primer grupo "representa sólo una parte" de la evaluación del segundo.

Ambas cartas fueron publicadas en Internet por la FDA.

Los comités de la OMS son organismos internacionales, pero la FDA tomará su propia decisión sobre las directrices relativas al aspartamo. Tras la publicación de los informes en julio, la agencia probablemente tendrá en cuenta las pruebas, dijo Sun, pero no tiene "ninguna obligación" de cambiar su normativa actual.

La Asociación Americana de Bebidas, que representa a fabricantes de bebidas como Coca-Cola y PepsiCo, declaró el jueves que la seguridad es una prioridad.

"El hecho de que las agencias de seguridad alimentaria de todo el mundo, incluida la FDA, sigan considerando seguro el aspartamo nos hace confiar en la seguridad de nuestros productos", afirmó.

El mes pasado, la OMS dijo que la gente no debe usar sustitutos del azúcar para bajar de peso, diciendo que podrían tener un impacto a corto plazo, pero no conducen a una reducción sostenida de la obesidad.

"Como todo en la vida, hay que empezar con todo con moderación", dijo Farrell. "Si publican datos que sugieren o cuestionan la seguridad [del aspartamo]... si eres capaz de limitar su ingesta, ¿por qué no sería algo razonable en lo que pensar?".

Desde el punto de vista de Sun, los edulcorantes artificiales como el aspartamo pueden ser temporalmente una buena opción para las personas que intentan reducir su consumo de azúcar. A largo plazo, dijo, hay opciones mucho mejores para el consumo de bebidas, como el agua, los tés sin azúcar o la leche descremada, cuyos beneficios para la salud están respaldados por numerosas investigaciones.

"Creo que los consumidores podrían pasarse fácilmente a esas bebidas domésticas para mejorar su salud en lugar de preocuparse por el consumo de bebidas edulcoradas artificialmente y el cáncer", afirmó Sun. "No tenemos pruebas en ninguno de los dos sentidos".

