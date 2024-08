- Experto expresa falta de justificación válida para salvar el astillero Meyer

La ayuda financiera prevista para el astillero Meyer Werft, famoso por sus barcos de crucero, deja perplejo al economista Marcel Fratzscher. "Realmente no entiendo por qué esta empresa necesita un apoyo tan crítico para Alemania en este momento. No es así", declaró a NDR, como director del Instituto Alemán de Investigación Económica de Berlín.

Fratzscher también destacó que el estado no puede intervenir en todos los problemas de las empresas. "Es importante reconocer que no podemos hacer todo en Alemania. No podemos producir todos los productos".

El economista también expresó preocupaciones sobre la viabilidad comercial de Meyer Werft. "Lo que realmente inquieta es que una empresa está luchando, pero ningún inversor privado está dispuesto a unirse, incluso con tales garantías del gobierno. Esto debería ser una señal de alerta de que esta empresa puede no tener un futuro estable por delante".

El gobierno federal y el estado de Baja Sajonia han prometido ayudas estatales a Meyer Werft, con el objetivo de cubrir una brecha de financiación de aproximadamente 2.800 millones de euros para mediados de septiembre. Sin embargo, la decisión final sobre el rescate sigue sin decidirse.

Informes de círculos del gobierno de Berlín indican que tanto el gobierno federal como Baja Sajonia pueden contribuir con alrededor de 900 millones de euros en garantías y adquirir temporalmente hasta el 80-90% de la propiedad del astillero. También se sugiere que se necesitarían pagos adicionales de 200 millones de euros para este proyecto.



