Colapso del Hotel en el Mosela - Experto en trauma: Relajación es importante para los sobrevivientes

Para sobrevivientes de desastres como el derrumbe del hotel en Kröv, es crucial tener un entorno tranquilo y seguro, según una experta en trauma. "Su entorno, su familia, sus amigos deben estar ahí para ellos, brindándoles un refugio seguro", dijo Pia Heckel, directora del Instituto de Psicotraumatología de Hamburgo. Preguntar directamente a los sobrevivientes sobre su experiencia, como en una entrevista, podría re traumatizarlos.

El tiempo, el descanso y las actividades relajantes como caminar son importantes, dijo Heckel. "No se puede hablar para salir de algo así", dijo. Es crucial que los sobrevivientes decidan de qué quieren hablar. "Estuvo en una situación completamente helpless. Necesita decidir lo que ocurre", dijo Heckel, refiriéndose a una sobreviviente que estuvo atrapada durante casi 24 horas.

Un entorno supportive ayuda a procesar

Después de una experiencia traumática, es importante tener amigos o familiares cerca, dijo Heckel. Si eso no es posible, los equipos de intervención en crisis de los servicios de emergencia pueden ayudar. Los sobrevivientes también deben evitar el alcohol y las drogas: "Eso interfere con el procesamiento. No sedantes, no pastillas para dormir".

"Un trauma siempre está asociado con una amenaza psicológica o física para la vida", dijo Heckel. "Algo que excede completamente el rango normal de experiencia". Estas experiencias están más allá de lo que el cerebro puede procesar completamente. En tales situaciones, las personas pueden no estar presentes y pueden experimentar una especie de visión túnel.

"No todos los traumas requieren terapia. Depende de lo estable que sea el entorno", dijo Heckel. Las opciones terapéuticas incluyen la terapia EMDR, en la que se revive emocionalmente el evento.

El derrumbe

En el derrumbe del hotel en la ciudad del Mosela en la noche del miércoles, murieron un hombre y una mujer, siete personas resultaron heridas y algunas estuvieron atrapadas durante horas. Entre los heridos había una pequeña familia con un niño de dos años. El último sobreviviente rescatado estuvo atrapado durante casi 24 horas. Según un portavoz del departamento de bomberos, la mujer estuvo atrapada en una posición doblada bajo losas de concreto.

Los heridos rescatados están relativamente bien físicamente, dijo la portavoz de la policía Romy Berger el jueves. Hay fracturas y raspaduras. Sin embargo, el mayor desafío será probablemente la tensión psicológica.

