Experimente el potente, espacioso y elegante Lucid Air Touring: Un cautivador sedán totalmente eléctrico

"Probar un coche eléctrico no siempre es divertido, pero el Lucid Air Touring es la excepción. Es un vehículo fantástico con un diseño impresionante, un motor potente y eficiente, y mucho espacio. Sin embargo, los controles no siempre son fáciles de entender, y el radio de giro es enorme.

"¿Qué tienes ahí?", podrías preguntar. "¿Otro coche chino?". De hecho, el vecindario tiende a etiquetar cualquier marca de coche desconocida como china. Pero esto no es solo otro vehículo del mundo de Geely, BYD o MG. Es un Lucid, un coche eléctrico estadounidense, aunque ahora el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita posee la mayoría de la company.

El Lucid Air es un sedán de lujo eléctrico elegante. Sus elegantes líneas, que se extienden casi 5 metros de longitud, no revelan que el estreno mundial del coche fue hace casi tres años, o que el diseño es más antiguo debido a que Lucid solo recently ingresó al mercado alemán y tiene muy pocos vehículos registrados hasta ahora.

Potencias desde 487 a 1251 CV

Hay el Air con diversas potencias en el asombroso rango de 487 a 1251 CV. Nosotros conseguimos la versión Touring, con 629 CV, la "segunda más débil" en el sexteto de sedanes eléctricos. Con 1000 Nm de par, 3.6 segundos de tiempo de aceleración, y una velocidad máxima de 225 km/h, aún estás más que adecuadamente potente.

El rendimiento es tan rápido como se esperaría de coches muy potentes en esta clase. El coche se desliza silenciosamente y con confianza en la carretera, incluso con giros tomados rápidamente, el vehículo de 2.5 toneladas maneja bien. La tracción en las cuatro ruedas hace un gran trabajo, y los ingenieros de Lucid han distribuido astutamente el peso del vehículo de manera igual en los ejes. Los frenos son buenos, pero podrían detener un poco más fuerte.

Comedor de espacios de estacionamiento ancho

Tienes que sujetar el volante, especialmente en lugares estrechos. El Lucid es 2.20 metros (!) de ancho con los espejos exteriores, lo que hace que la conducción en la ciudad sea menos que agradable. Aquí es donde te das cuenta de que el sedán proviene de la tierra de los coches grandes y típicamente tiene amplios espacios de estacionamiento fuera de las áreas metropolitanas. Estacionar, o más bien entrar y salir, en un garaje de estacionamiento normal en Alemania puede ser a veces desafiante. A esto se suma un gran radio de giro, lo que reduce aún más la agilidad en la ciudad.

El Lucid no solo se ve bien por fuera, incluso un poco futurista desde adelante, sino que también continúa esta sorpresa en el interior, que parece sorprendentemente no estadounidense. Ahí, el conductor encuentra una cabina ordenada y sin pretensiones con una pantalla larga y estrecha a los lados que no parece abultada como la de la competencia. El precio de esto es que muchas cosas, como los espejos exteriores, solo se pueden ajustar digitalmente a través de la pantalla central. Sorprendentemente, el vehículo, que cuesta 99,000 euros en el precio base, no tenía un head-up display.

Consumo notablemente bajo

Merece una mención especial el consumo. El valor estándar de 14.1 a 16 kWh ya parece bajo para un vehículo tan grande y pesado que casi no puedes creerlo. A diferencia de muchos otros coches eléctricos, sin embargo, el Lucid realmente cumple con una gran parte de su promesa de consumo. Con un estilo de conducción partly forced, partly relaxed, logramos un valor de menos de 19 kWh.

Gracias a la batería de 92 kWh, el cinco plazas puede viajar realísticamente entre 400 a 450 kilómetros entre paradas de carga. Esto es un valor excelente en comparación con la competencia. Se puede recargar en una Wallbox hasta 22 kW, y la carga DC es posible hasta 250 kW, con un pico de más de 200 kW logrado durante nuestra prueba.

¿Por qué comprar y por qué no?

¿Qué está a favor de comprar un Lucid Air? Los probadores elogian su diseño atractivo, el interior bien equipado con mucho espacio tanto delantero como trasero, y un maletero espacioso (627 litros). El potente y relativamente eficiente tren de potencia también es digno de mención, al igual que el precio del vehículo de prueba, que fue alrededor de 125,000 euros con algunos extras, en comparación con vehículos de tamaño y potencia similares.

En contra, el Lucid Air tiene una interfaz de usuario compleja, un tamaño significativo, especialmente el ancho y el gran radio de giro. La falta de un head-up display también fue decepcionante. Sin embargo, el problema más significativo es probablemente la escasa red de concesionarios.

El Lucid Air Touring, como todas las demás variantes, es para aquellos que quieren poseer un coche excepcional y tienen los medios para hacerlo. El propietario debe estar preparado para que el coche sea frequently mistaken for a Chinese vehicle.

Lucid Air Touring - Especificaciones técnicas

Coche sedán de lujo de cinco puertas y cinco plazasLongitud: 4.98 metros, Ancho (con espejos exteriores: 2.20 metros), Altura: 1.42 metros, Distancia entre ejes: 2.96 metros, Espacio de carga: 627-1552 litros + 283 litros (Maletero frontal)Dos motores eléctricos, 462 kW/628 CV, par máximo: 1200 Nm, transmisión automática de una velocidad, tracción en las cuatro ruedas, Velocidad máxima: 225 km/h, 0-100 km/h: 3.6 segundos, Capacidad de la batería: 92 kWh, tecnología de 700 voltios, Carga AC: hasta 22 kW, Carga DC: hasta 250 kW, Consumo: 14.1 - 16 kWh/100 km (dependiendo del tamaño de la rueda 19/20/21 pulgadas), Autonomía (WLTP): 725-648 km (dependiendo del tamaño de la rueda), Emisiones de CO2: 0 g/km, Consumo de prueba: 18.6 kWh por 100 kilómetrosPrecio base: 99,000 eurosCosto del vehículo de prueba: 125,000 euros

