Designación 6 dentro del campamento salvaje - "Experimentar una ligera excitación sexual mientras está atado"

El sexto episodio de "Soy una Estrella - La Batalla de las Leyendas de la Jungla" en RTL+ (también emitido en televisión lineal en RTL a las 8:15 PM el 21 de agosto) introduce más humor, presentando a la salvaje Gigi Birofio (25), y casi un beso entre dos hombres. Sin embargo, no se eliminó a ningún otro concursante del campamento después de David Ortega (38) en el episodio seis.

Giulia Siegel y Thorsten Legat hablan durante la vigilia nocturna

Durante su vigilia nocturna, Giulia Siegel (49) y Thorsten Legat (55) discuten sobre los demás participantes del campamento de la jungla. "¿De qué más se puede hablar aparte de nuestros compañeros?" reflexiona Giulia. Siegel luego comparte sus observaciones y evaluaciones de los campistas que ha reunido hasta ahora en el campamento de la jungla.

Menciona a la antigua concursante de "Bachelor" Georgina Fleur (34), que ha sido vista con frecuencia con Siegel, "Georgina no está haciendo nada ahora. Nada. Nada." Los demás concursantes temen una bofetada de la dominante Elena Miras (32), con la que Siegel ha chocado, y escuchan atentamente todo lo que dice, sospecha Siegel.

Sin embargo, las palabras de Siegel sobre el veterano del campamento Winfried Glatzeder (79) son perhaps las más impactantes. "Winfried, lo encuentro tan negativo", comienza Siegel. Una vez le preguntó por qué era así, y recibió la respuesta: "Me encanta hacer sufrir a la gente y verlos en dolor". Even family man Legat can't take it anymore. "Vamos, no puedo escuchar eso, hombre", interrumpe.

La antigua concursante de "GNTM" Sarah Knappik (37) podría beneficiarse de su estancia en la jungla en términos de pérdida de peso, espera Siegel. Después de todo, ella lo desearía tanto. Sin embargo, la de 49 años no puede encontrar ningún nuevo defecto en sí misma. "No he establecido, creo, ningún rasgo de carácter negativo en los últimos años", dice Siegel. ¿Qué diría Elena Miras a eso?

Gigi Birofio casi comparte un beso con otro concursante

El Casanova de la televisión real Gigi Birofio tiene un objetivo diferente para el día. Regularmente cede a su impulsivo deseo de fumar sus cigarrillos asignados, y la ración diaria de Birofio se agota por la mañana. "No puedo controlarme", admite entonces el problema. Elena Miras debe ayudar con eso. Toma el último cigarrillo en custodia y solo debe devolvérselo después de la cena.

Pero Gigi no aguanta mucho con su autoimpuesto plazo de fumar. Primero, le pide a Miras que le devuelva el cigarrillo. Luego, la persigue riendo por el campamento, se va al suelo con ella y los dos luchan juguetonamente. Miras no sabe qué más hacer que pasar el último cigarrillo al antiguo actor de "GZSZ" Eric Stehfest (35).

Cuando luego lo invita a fumar juntos, el italiano de repente elogia a su compañero de campamento. "Un hombre realmente guapo también es guapo sin barba", comenta Gigi, y agrega: "Eric, por ejemplo, se ve bien con ambos".

¿Habría algo en el aire entre el casado Stehfest y el participante del reality show? Cuando Birofio bromea con un beso en la boca de Stehfest, este realmente quiere besarlo. "Vamos, un beso, venga Gigi", dice, y incluso se quita las gafas, mientras Sarah Knappik los anima con las palabras "Vamos, creo que es caliente".

Es un no-go. "Gigi desafortunadamente no estaba listo para dar el siguiente paso en la vida hoy", resume Stehfest en el teléfono de la jungla después.

Mola Adebisi y Giulia Siegel van a nadar

Para la prueba de la jungla "Río con una vuelta", se elige al antiguo presentador de VIVA Mola Adebisi (51), quien selecciona a Giulia Siegel como su pareja. Los dos campistas son equipados con candados y cadenas, con Siegel comentando, "Bien, si ahora me atan, me pondré un poco cachonda".

Luego son bajados a una jaula en agua de 17 grados y deben encontrar las llaves que corresponden a sus numerosos candados a través de la prueba y el error. Después de 15 minutos de juego, ganan seis estrellas, y Siegel está contenta de haber hecho mejor que el compañero de campamento Legat, que anteriormente logró obtener cuatro con Miras.

Kader Loth impone penas por violaciones de artículos de lujo

Kader Loth (51), quien sucedió a Legat como líder del equipo en el día seis, luego les da malas noticias a los campistas de la jungla. Debido a las violaciones repetidas de las reglas, como compartir artículos de lujo, deben entregarlos todos.

Aquellos como Knappik, Danni Büchner (46) o Miras, que habían reprendido anteriormente a Siegel y a Georgina Fleur por compartir cigarrillos y polvo de bebé, ahora se sienten justificados. "Así es en todas las temporadas", encuentra Siegel, quien no parece sentir culpa.

"Es difícil cuando Giulia simplemente va diciendo que no le importa nada de esto", encuentra Stehfest. Juntos con Knappik, Büchner y Miras, debe entregar objetos de lujo personalizados como almohadas con fotos personalizadas y osos de peluche que recuerdan a los campistas a sus hijos y familias.

Giulia Siegel no es exactly ganándose la popularidad con sus acciones. Al concluir el episodio siete de "Soy una celebridad - La gran prueba del Jungle", las celebrities Jan Köppen (41) y Sonja Zietlow (56) informan al público que el siguiente concursante que se despedirá será decidido por votos. Dado su reciente comportamiento, no sorprende que Siegel esté en la lista de nominados de muchas personas.

