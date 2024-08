Experimentar mi primera salida al cine fue un asunto doloroso.

Niclas Füllkrug, jugador de la selección alemana, sufrió un revés en su debut con West Ham United en la Premier League. El equipo perdió su partido inaugural de la temporada ante Aston Villa, participante de la Liga de Campeones, por 1:2 (1:1).

Füllkrug, que llegó a West Ham desde Borussia Dortmund por €27 millones, tuvo que esperar hasta el minuto 73 para debutar en la Premier League. La afición del estadio, con 62,000 espectadores, lo recibió con vítores, pero la alegría de Füllkrug duró poco, ya que Jhon Duran marcó el gol ganador para Aston Villa unos minutos después. El gol fue obra de su antiguo compañero, Ian Maatsen, con quien había jugado en Borussia Dortmund la temporada anterior. Amadou Onana dio ventaja temprana a Villa con un gol en el minuto 4, pero Lucas Paquetá igualó para West Ham con un penalty en el minuto 37.

"Es normal que no jugara"

Después, en una entrevista con Sky, Füllkrug admitió: "Obviamente, es decepcionante, especialmente jugando en casa donde deberíamos haber al menos empatado". Aceptó su sustitución tardía, expresando sus ambiciones: "Solo he entrenado con el equipo durante una semana y media. Entonces, está bien que no jugara. No conozco todas las rutinas aún. Pero, por supuesto, mi objetivo es jugar. Eso está claro". Aparte de un cabezazo inofensivo en el tiempo Added, Füllkrug no tuvo muchos momentos significativos durante sus primeros minutos en la Premier League.

El entrenador Julen Lopetegui, que fortaleció su plantilla con una inversión de más de €120 millones durante el mercado de fichajes de verano, estaba insatisfecho con la derrota, que se debió principalmente al pobre rendimiento defensivo del equipo. Dijo: "Es decepcionante para nosotros y para nuestros aficionados. Teníamos muchas expectativas y ambiciones para este partido. Tenemos que aprender de nuestros errores y mantener nuestras fortalezas".

Füllkrug sigue siendo optimista, "Pensé que hoy estábamos igualados", dijo. "Tenemos cosas en las que trabajar y cosas que mejorar. Eso es un buen punto de partida para la temporada".

A pesar del revés, Füllkrug mencionó su amor por el fútbol, expresando: "Siempre he disfrutado jugando al fútbol y eso es lo que seguiré haciendo". En sus próximos partidos, espera contribuir más al éxito de West Ham United, diciendo: "Estoy deseando tener más oportunidades de demostrar mis habilidades en el campo de fútbol".

