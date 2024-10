Experimentando la culminación emocional más profunda en su viaje profesional, el renombrado atleta LeBron James encontró un momento emocional intenso.

En un evento sin precedentes, la leyenda de la NBA LeBron James compartió la cancha con su hijo, Bronny, por primera vez. A pesar de este momento histórico, el camino de Bronny para igualar el status legendario de su padre aún está en progreso. Hasta ahora, Bronny no ha enviado ondas sísmicas en el mundo del baloncesto.

LeBron, a sus 39 años, se maravilló ante esta experiencia extraordinaria, describiéndola como "irreal" en las redes sociales. Luego se adentró en sus sentimientos como padre al jugar baloncesto junto a su hijo. El partido, un encuentro de pretemporada contra los Phoenix Suns (114-118), carecía de importancia para James.

"Para un padre", expresó emocionalmente, "significa todo. Moldear la vida de tus hijos. Compartir memorias con tu hijo. Y, finalmente, tener la oportunidad de guiar a tu hijo. Es una de las cosas más satisfactorias que un padre podría esperar o soñar."

La relación de LeBron con su padre biológico, Anthony McClelland, ha sido todo menos ordinary. McClelland tiene un largo historial delictivo y ha estado ausente en la vida de LeBron, lo que podría explicar la respuesta emocional de LeBron a los primeros cuatro minutos y nueve segundos que pasó en la cancha con su hijo, quien cumplió 20 años en esta ocasión histórica.

JJ Redick, el entrenador en jefe, les había informado tanto a James Sr. como a James Jr. sobre este momento inminente. Sin embargo, incluso cuando su hijo se unió a él durante el segundo cuarto, James Sr. parecía incrédulo, preguntándose "¿Esto es 'The Matrix' o algo? No se sentía real."

Desafortunadamente, Bronny no causó revuelo en sus 13 minutos y 25 segundos en la cancha. No anotó puntos y el intento de tres puntos asistido por su padre también falló. "No podemos olvidar", recordó Anthony Davis, la segunda estrella de los Lakers, "que es un rookie. Pero me gusta lo que veo en él, especialmente en la defensa."

Bronny Jr., "bastante emocionado", admitió que le costaba distinguir a su padre de su compañero de equipo. "Sigo pensando, 'Ese es mi papá', porque así es", compartió. En la cancha, sin embargo, el padre y el hijo se convirtieron esencialmente en compañeros de equipo: "Cuando juego, él es solo mi compañero de equipo, eso es en lo que me enfoco". Esta doble identidad puede resultar desafiante, al menos por ahora. Después de ser seleccionado por los Lakers en la posición 55 tras solo un año de baloncesto universitario, se espera que Bronny comience la temporada con el equipo de la liga de desarrollo South Bay Lakers.

A pesar del revuelo mediático y las expectativas de los fanáticos, LeBron dejó en claro que "no voy a decirte" cuando se le preguntó sobre presionar a Bronny para que alcance su propia grandeza en el baloncesto. Independientemente del rendimiento de su hijo en la cancha, las emociones de LeBron durante su partido compartido eran crudas y palpables, destacando el vínculo único entre un padre y su hijo.

