- Experimentando insatisfacción tras la adquisición de la medalla de plata de tenis de mesa

Insatisfacción a pesar del plata para Valentin Baus y Thomas SchmidbergerEllos lucharon por la medalla de plata en dobles de tenis de mesa en los Paralímpicos, a pesar de su rendimiento. No pudieron capturar el oro, perdiendo 0:3 ante el dúo chino de Feng Panfeng y Cao Ningning en París. "Estoy molesto de que no pudimos desempeñarnos como somos capaces", expresó Baus, confinado a una silla de ruedas debido a la osteogénesis imperfecta.

La pareja alemana logró mantener el ritmo en el primer set, pero los chinos demostraron su superioridad después. "Para obtener el oro, todo debe encajar", explicó Baus. "Después de perder los dos primeros sets, intentamos reagruparnos y darlo todo. No fue suficiente. Estábamos demasiado consumidos con nuestras propias actuaciones", refunfuñó Schmidberger, paralizado desde la cintura para abajo.

Even the enthusiastic support from the German fans in the stands couldn't help Baus/Schmidberger. Following the match, they were greeted with applause. "Competir ante una multitud tan impresionante es algo único", declaró Baus. "Fue condenadamente divertido".

El dúo de Borussia Düsseldorf celebrará sus medallas de plata, pero luego centrará su atención en la competencia individual. Baus, de 28 años, obtuvo el oro en la clase cinco en los Paralímpicos de 2019 en Tokio, mientras que Schmidberger, de 33 años, aseguró la plata en la clase tres. "Ahora podemos centrarnos en las competiciones individuales. El torneo aún continúa", explicó Schmidberger.

Alegría en el Velódromo

En una etapa anterior, Maike Hausberger ganó el bronce en el evento de contrarreloj de 500m de mujeres C1-3 de ciclismo. La de 29 años de Tréveris, afectada por hemiplegia en el lado izquierdo de su cuerpo, consiguió su primera medalla paralímpica, sumando a la tercera medalla del equipo alemán en París.

"Estoy increíblemente orgullosa y feliz de haber finalmente obtenido una medalla", dijo Hausberger. "Visualicé la carrera en mi cabeza, di lo mejor de mí - y fue suficiente".

El primer lugar fue para Amanda Reid de Australia, con Wangwei Qian de China obteniendo la plata. Hausberger terminó 1.682 segundos detrás de la ganadora.

Hausberger logró clasificarse para la final en tercer lugar, perdiendo por poco una medalla en el evento de persecución de 3000m de mujeres C1-3 anteriormente.

El equipo de rugby alemán sufre su tercera derrota consecutivaEl equipo de rugby alemán sufrió una tercera derrota consecutiva en el Grupo A contra Estados Unidos, 47:57. Sin embargo, con un playoff contra el equipo tercero del Grupo B, el equipo liderado por Christoph Werner tiene una oportunidad de llegar a las semifinales.

A pesar de su medalla de plata en dobles de tenis de mesa en los Paralímpicos, Valentin Baus y Thomas Schmidberger expresaron su decepción, con la intención de obtener el oro en futuros Paralímpicos. Después de su actuación, Hausberger de Tréveris añadió otra medalla a la cuenta de Alemania al asegurar el bronce en el evento de contrarreloj de 500m de mujeres C1-3 en los actuales Paralímpicos, marcando su primera medalla paralímpica.

