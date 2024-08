Experimentando desafíos como nunca antes en el asumir el papel de Mister Softee

Una vez, hace más de dos mil camiones Mister Softee operaban en 38 estados durante el apogeo de la compañía en la década de 1960. Ahora, solo quedan aproximadamente 630 camiones recorriendo localidades y parques en 21 estados.

La competencia y los costos cada vez más altos están afectando las ventas. Factores insólitos como el aumento de la temperatura, que puede parecer contraintuitivo, también están afectando negativamente el negocio. Además, tendencias más amplias, como la disminución del tamaño de las familias americanas y los avances tecnológicos, también están jugando un papel.

Mike Conway, vicepresidente de Mister Softee y nieto del cofundador de la compañía, declaró esto a CNN desde la oficina de la compañía en Runnemede, Nueva Jersey. "Hay mucha más competencia, especialmente en Nueva York, que en la década de 1980 y 1990", dijo Conway. "El helado se ha vuelto más popular – más tiendas están subiendo al carro del helado. Todos parecen estar entrando en el mercado".

Los camiones Mister Softee han estado en circulación desde 1954, cuando los hermanos James y William Conway iniciaron el negocio en Filadelfia. Una agencia publicitaria desarrolló el conocido jingle para los comerciales de radio de la compañía unos años después, lo que ayudó a catapultar a la compañía a convertirse en el mayor franquiciador de camiones de helados de Estados Unidos.

Si bien el jingle definitivamente contribuyó al éxito de Mister Softee, William Conway explicó en una entrevista que la verdadera clave fue el helado suave. No porque los clientes lo amaran -aunque lo hicieron- sino porque era más práctico para el negocio.

"Descubrimos que había una demanda de helado suave", dijo William Conway en una entrevista en 1991. Vendían helado suave porque era más fácil de servir y necesitaban suficiente volumen para garantizar la sostenibilidad del negocio. "Una lechería local desarrolló la receta, un amigo dibujó nuestro 'conehead' marca registrada y yo ideé el nombre, seis letras en cada palabra".

Sin embargo, algunos franquiciados de Mister Softee estánstarting to question the longevity of their businesses.

De sabores premium a rivalidades de helados

La mayoría de los camiones Mister Softee son propiedad y están gestionados por franquiciados independientes, muchos de ellos primeros inmigrantes y pequeños empresarios. A los franquiciados se les asignan barrios o áreas específicos donde pueden vender. Dentro de sus territorios designados, los propietarios de franquicias determinan los precios del helado y seleccionan las ubicaciones de venta principales.

Carlos Vazquez ha sido propietario de una franquicia Mister Softee en el centro de Nueva York durante más de una década. Vio la industria como una oportunidad para lograr el sueño americano de ahorrar dinero y comprar una casa.

Sin embargo, los territorios asignados no tienen en cuenta la competencia externa. Tiendas de helados gourmet, gelato y postres como Van Leeuwen y Oddfellows han surgido en barrios y centros comerciales de todo el país. Y no solo son tiendas de helados y camiones -Shake Shack y otras cadenas venden más batidos.

Vazquez ha notado que todos los aspectos del negocio se han vuelto más caros desde la pandemia, incluyendo las tarifas de licencia que paga a la compañía, los suministros de helado, la gasolina y el mantenimiento del vehículo.

Luego están las disputas territoriales interminables con camiones independientes por las esquinas de la calle más codiciadas. Mister Softee ha demandado con éxito a competidores emergentes por supuestamente copiar su diseño y jingle.

Inflación en un cono

"Estamos pagando más por el seguro. quinientos mil dólares. La póliza sube", dijo. "El mantenimiento, si algo se rompe en el camión. El trabajo de mantenimiento en el camión es caro".

Los suministros de leche y helado también se han vuelto más caros. La inflación mayorista del helado ha aumentado un 21% desde 2020 y la inflación mayorista de los conos de helado ha aumentado un 25% en ese mismo período.

Como resultado, Vazquez ha tenido que aumentar los precios. Ahora un cono con helado de vainilla o chocolate cuesta 5 dólares, frente a los 1 dólares cuando comenzó. Ahora vende la mitad de helado que antes la mayoría de los días.

"No podemos controlar [la inflación]", dijo. "Es parte del mundo".

Calor extremo - pero no clima de helado

Extrañamente, las temperaturas extremadamente altas también están afectando las ventas de Mister Softee. El equipo del camión se rompe con más facilidad en tales condiciones y los clientes se quedan adentro.

"Si el clima está demasiado caluroso, no es bueno para el negocio. Es raro", dijo Vazquez. "La gente no quiere caminar demasiado lejos. Es cremoso y se derrite, y te ensucias. Necesitas más servilletas".

2024 ha sido el verano más caluroso registrado en más de 100 ciudades de EE. UU., desde Maine hasta California.

Si sumamos el número de días por encima de los 95 grados en las 50 ciudades más grandes de EE. UU., ha habido al menos 1.071 días así este verano -161 más que la media de la década anterior para el mismo período.

El calor extremo también está afectando a las marcas de helados principales.

Unilever, el fabricante de marcas de helados como Magnum, declaró el año pasado que las ventas disminuyeron debido a una ola de calor que azotó Europa.

Según el director financiero de Unilever, Graeme Pitkethly, "Hay un punto dulce para la temperatura". Cuando hace demasiado calor, la gente elige bebidas frías en lugar de helado, dijo.

hoy en día, las familias tienden a ser más pequeñas y ambos padres suelen trabajar, lo que significa que hay menos niños correteando durante los meses de verano, como señaló Conway. El tamaño promedio de los hogares ha disminuido de 3,5 personas a 2,5 personas desde 1940, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

"Los niños no están afuera jugando tanto como antes", mencionó Conway.

Franchiseados de Mr. Softee están respondiendo a estos cambios extendiendo la temporada de helados: comenzando a principios de la primavera y continuando hasta noviembre. También se están enfocando en eventos privados como fiestas de cumpleaños y celebraciones del 4 de julio. Además, Mr. Softee ahora cuenta con su propia aplicación para smartphones para ayudar a los clientes a localizar el camión más cercano.

"Mr. Softee es un clásico muy querido", compartió Carlos Vazquez. "Es importante para nosotros mantenernos activos en la industria".

